Presunto operador ligado a mafia rumana señalado por EU fue captado junto a Rafael Marín

Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales operadores financieros de la red criminal encabezada por Florian Tudor —la mafia rumana que operó en la Riviera Maya y Benito Juárez clonando tarjetas bancarias— mantiene una posición cercana a Rafael Marín Mollinedo, extitular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y aspirante de Morena a la candidatura por la gubernatura de Quintana Roo.

Documentos oficiales, actas de entrega-recepción, oficios internos y una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) confirman que Arcos Romero formó parte del círculo operativo de Marín Mollinedo entre diciembre del 2022 y junio del 2023, y que actualmente aparece de manera recurrente en actos, reuniones y material promocional del aspirante.

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Estados Unidos pidió congelar depósitos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Arcos Romero el 4 de febrero del 2021 como parte de la Operación Caribe, coordinada con el FBI. El 26 de noviembre del 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó el congelamiento de cuentas de 72 personas físicas y morales vinculadas a la red de Florian Tudor; entre ellas figuraba Alejandro Enrique Arcos Romero.

Las autoridades lo ubicaron como uno de los dos principales operadores financieros de la organización. Se le atribuyó la participación o control de 14 empresas fachada utilizadas para introducir recursos ilícitos al sistema financiero mediante la compra de inmuebles, automóviles y joyas. Una de ellas, Momvavi Grupo Constructor, S.A. de C.V., fue catalogada por el SAT como empresa facturera desde marzo del 2019.

La UIF detectó que Arcos Romero era titular o apoderado de al menos 21 cuentas bancarias con operaciones inusuales. Entre septiembre del 2015 y marzo del 2016, una cuenta de BBVA registró depósitos por 46.2 millones de pesos y retiros por 195.1 millones. Otra de Santander acumuló depósitos por 39.5 millones y retiros por 42.3 millones en apenas cuatro meses.

La estructura que saqueó a turistas

Desde el 2014, la organización instaló skimmers en cajeros automáticos de hoteles y plazas comerciales del Caribe Mexicano, con ellos copiaban la información de las tarjetas y los NIP mediante cámaras ocultas. Las estimaciones colocaron las ganancias de la red hasta en 20 millones de dólares mensuales, alrededor de 240 millones anuales. Florian Tudor fue detenido en mayo del 2021 pero Arcos Romero nunca fue aprehendido.

Después del bloqueo de cuentas promovió un amparo que un juez rechazó. Mientras que en el 2023 presentó amparos rastreadores que fueron sobreseídos porque la Fiscalía General de la República (FGR) negó la existencia de órdenes de aprehensión.

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De las cuentas bloqueadas a la oficina de Aduanas

Ese mismo año trabajaba dentro de la ANAM bajo el mando de Marín Mollinedo, donde funcionarios y exempleados lo identificaron como secretario particular. Un oficio de abril del 2023 lo identificó como “director general adscrito a la ANAM”.

El acta de entrega-recepción del 26 de diciembre del 2022, en la que Horacio Duarte entregó el cargo a Marín Mollinedo, lo registró como testigo. No aparece en Declaranet ni en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero los documentos internos acreditan su presencia en la oficina del titular.

Acompañante permanente durante los recorridos

La relación continuó pues Arcos Romero aparece de manera constante en los recorridos y eventos de Marín Mollinedo. El pasado 22 de junio fue captado en un festejo del Día del Padre que sirvió de antesala a la promoción política; aparece en al menos seis ocasiones cerca del aspirante.

Tres días después volvió a figurar en material promocional del sur del estado. El 26 de junio acompañó a Marín Mollinedo en su registro como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en el World Trade Center de Ciudad de México. Junto a ellos estuvo Alex Tonatiuh Márquez Hernández, el exdirector de Investigación Aduanera conocido como “Lord Relojes”.

Representante legal de la marca

A finales de mayo presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la solicitud para registrar la marca “Rafa Marín” como representante legal del exdirector de Aduanas. También aparece afiliado a Morena en Quintana Roo.

Rafael Marín Mollinedo no ha ofrecido explicación pública sobre la incorporación de Arcos Romero a su equipo en Aduanas ni sobre su participación actual; tampoco ha aclarado si conocía el bloqueo solicitado por Estados Unidos, los señalamientos de la UIF o los movimientos millonarios detectados en las cuentas de su colaborador.

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Presume su cercanía con expresidente

Marín Mollinedo presume su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y es primo de Nicolás Mollinedo, quien fue chofer y coordinador de logística del tabasqueño. Fuentes morenistas lo ubican como una de las principales apuestas del partido para la gubernatura de Quintana Roo. Se registró como aspirante el 26 de junio del 2026, en medio de señalamientos por el incremento del huachicol fiscal durante su segunda gestión en Aduanas.

La documentación muestra que Alejandro Enrique Arcos Romero no es una figura accidental, trabajó junto a Rafael Marín Mollinedo en una institución estratégica del Estado y actualmente interviene en su estructura política, al parecer como su mano derecha.

Mientras el aspirante busca convencer a Morena de que puede gobernar Quintana Roo, uno de los hombres que lo acompaña carga con señalamientos oficiales por haber movido el dinero de una organización criminal que durante años saqueó las cuentas de miles de turistas en el Caribe Mexicano.

Deslinda Ariadna Montiel al partido

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, respondió de manera contundente a los señalamientos que vinculan a Alejandro Enrique Arcos Romero con Rafael Marín Mollinedo y con el partido.

La dirigente afirmó que Arcos Romero no forma parte de la militancia morenista y que, por tanto, ni el movimiento ni el aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en Quintana Roo tienen por qué responder por él.

Montiel dejó en claro que cualquier investigación que exista en contra de este personaje debe ser desahogada por las autoridades competentes y que, de haber responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes sin distinciones.

La líder nacional recalcó que Morena solo se hace cargo de quienes están registrados como sus militantes y descartó asumir defensa alguna sobre alguien ajeno a la estructura partidista.

Consideró que este tipo de señalamientos forman parte de una campaña constante contra el partido y advirtió que la organización no se dejará amedrentar por esas publicaciones.