Sheinbaum Pardo anuncia recuperación de más de 5 millones de dólares ligados al caso García Luna en Florida

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México recuperó más de 5 millones de dólares vinculados con el denominado caso Weinberg, relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

Durante su conferencia matutina, la mandataria adelantó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, ofrecerá este viernes 28 de agosto los detalles sobre el procedimiento mediante el cual se concretó la recuperación de los recursos.

“Ya se recuperaron más de 5 millones de dólares de los Weinberg, del caso García Luna”, señaló Sheinbaum al anticipar la presentación de la UIF.

¿Qué es el caso Weinberg relacionado con García Luna?

El caso involucra a Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, señalados en los procedimientos promovidos por el Gobierno mexicano por su relación con García Luna.

Las acciones legales forman parte de los procesos impulsados para recuperar activos presuntamente derivados de esquemas de contratación pública irregular.

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En mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que un tribunal de Florida, Estados Unidos, emitió una resolución favorable al Gobierno de México por 578.5 millones de dólares dentro de un procedimiento civil vinculado con contratos relacionados con García Luna.

México suma resoluciones por más de 3 mil millones de dólares

La UIF indicó previamente que esa resolución se agregó a otras sentencias obtenidas en mayo de 2025 contra García Luna y su esposa, cuyo monto superó los 2 mil 448 millones de dólares.

Con estos fallos, Hacienda calculó que las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano dentro de este esquema superan los 3 mil 67 millones de dólares.

Sin embargo, una sentencia favorable por determinada cantidad no significa necesariamente que la totalidad de esos recursos ya haya sido recuperada materialmente por México.

🇲🇽 Sheinbaum anuncia recuperación de los primeros 5 mdd ligados a García Luna



La presidenta @Claudiashein informó que México ya recuperó los primeros 5 mdd relacionados con presuntos sobornos del narcotráfico recibidos por Genaro García Luna. @EpochTimesEs pic.twitter.com/1j9gIppQ2H — José Eduardo Tzompa (@J_EduardoTzompa) August 27, 2026

UIF explicará cómo se recuperaron los recursos

Sheinbaum precisó que será Omar Reyes Colmenares quien informe cómo se concretó la recuperación de los más de 5 millones de dólares anunciados.

La explicación deberá detallar el mecanismo utilizado, el origen específico de los activos recuperados y su relación con los procedimientos que el Gobierno mexicano mantiene en Estados Unidos.

Por ahora, la presidenta únicamente confirmó la recuperación y adelantó que los detalles serán presentados durante la conferencia matutina de este viernes.

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