Presidenta Sheinbaum pedirá a EU devolver bienes incautados a “El Mayo” y otros capos mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno solicitará a Estados Unidos la entrega de los bienes que sean decomisados a narcotraficantes mexicanos y otros delincuentes procesados en ese país.

Durante su conferencia matutina de este martes 4 de agosto, la mandataria señaló que México buscará recuperar esos recursos dentro de los mecanismos legales de colaboración bilateral, bajo el argumento de que una parte importante de los daños provocados por las organizaciones criminales ocurrió en territorio nacional.

Sheinbaum se refirió particularmente al caso de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien fue condenado a cadena perpetua por una corte federal de Nueva York y recibió una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares.

¿Estados Unidos ya incautó 15 mil millones de dólares a “El Mayo”?

La presidenta aclaró que la cifra de 15 mil millones de dólares no significa que las autoridades estadounidenses ya hayan localizado o asegurado bienes por ese monto.

Explicó que se trata de una estimación utilizada por el Departamento de Justicia para calcular las ganancias obtenidas mediante las operaciones de narcotráfico atribuidas a Zambada García.

Noticia Destacada México no ha asegurado propiedades a nombre de “El Mayo” Zambada, confirma García Harfuch

Sin embargo, los documentos judiciales estadounidenses describen la cantidad como una sentencia monetaria de decomiso acordada dentro de su declaración de culpabilidad. En términos prácticos, esto permite al Gobierno estadounidense buscar activos relacionados con las ganancias criminales hasta cubrir ese monto, aunque no implica que todo el dinero esté disponible o identificado.

Sheinbaum indicó que México formulará una petición cuando exista certeza sobre los bienes efectivamente localizados y decomisados.

México buscará recursos de otros capos y delincuentes

La mandataria aseguró que la solicitud no se limitará al caso de “El Mayo”. Su gobierno también buscará recuperar activos incautados a otros narcotraficantes y a personas acusadas de delitos financieros o corrupción en Estados Unidos.

El planteamiento será que esos recursos se destinen a proyectos que beneficien a la población mexicana, siempre bajo las leyes y acuerdos de cooperación entre ambos países.

Sheinbaum sostuvo que la Fiscalía General de la República y las instituciones del gabinete de seguridad deberán explicar los procedimientos disponibles para solicitar los bienes y acreditar que provienen de delitos cometidos en México.

México buscará recuperar bienes incautados a “el Mayo” Zambada



Asegura Claudia Sheinbaum que el

gobierno solicitará bienes y recursos que sean incautados a delincuentes de cuello blanco en Estados Unidos. pic.twitter.com/lRarLPdVBF — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) August 4, 2026

UIF recuperó 500 mil dólares del caso García Luna

La presidenta también anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera logró recuperar 500 mil dólares vinculados con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública condenado en Estados Unidos.

Adelantó que el titular de la UIF acudirá posteriormente a la conferencia matutina para explicar cómo fueron recuperados los recursos y cuál será su destino.

El antecedente muestra que México puede emprender acciones legales en tribunales extranjeros para buscar la restitución de activos. Sin embargo, cada caso requiere identificar los bienes, demostrar su origen ilícito y cumplir los procesos judiciales aplicables en Estados Unidos.

IO