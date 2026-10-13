Chofer de plataforma se salva de un presunto asalto en Puebla con ayuda de su esposa

En Puebla un viaje de plataforma estuvo cerca de convertirse en una pesadilla para el conductor de la unidad, quien estaba haciendo su trabajo llevando a un pasajero. Por medio de las redes sociales, se ha revelado el caso, donde supuestamente se evitó un asalto, gracias a la intervención de la esposa del chofer.

La mujer habría logrado detectar una conducta sospechosa en el pasajero, y como siempre tenía comunicación constante con su pareja y estaba monitoreando el viaje en tiempo real, lo que le ayudó a detectar algo fuera de lo normal, el caso fue dado a conocer en el perfil de @miguelmx.48.

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¿Cómo sucedieron las cosas en las que se evitó un presunto asalto?

Luego de subirse a la unidad para hacer el viaje, el pasajero tomó la decisión de taparse el rostro, por lo que la mujer tomó la decisión de informarle a su esposo, aunque lo difundido en las redes sociales, no hace una aclaración sobre si hubo una amenaza real.

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Sin embargo, luego de ser notificado, el chofer cambió la ruta para poder ir a un lugar seguro, por lo que fue a la caseta de la 25 Zona Militar en Puebla, esto para evitar un posible asalto y una situación de riesgo.

Conductor de taxi por aplicación se salvó de un asalto gracias a su esposa El chofer recibió una advertencia de su pareja, quien monitoreaba el viaje gracias a una cámara La víctima cambió de ruta a la 25 Zona Militar en Puebla para ponerse a salvo 📹 @El_Universal_Mx https://t.co/49DoKl1FkU — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 13, 2026

Hasta el momento, no han dado a conocer más detalles sobre lo sucedido para poder reconstruir los hechos de forma completa, aunque los usuarios de redes sociales han comentado sobre la buena comunicación de la esposa con el chofer.

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