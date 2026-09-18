UBER paga indemnización de 40 millones dólares por provocar la muerte de un pasajero; ¿cómo pasó?

El caso de Emily Normandin-Parker conmocionó a California tras revelarse las negligencias cometidas tanto por el conductor como por la plataforma Uber.

El trágico desenlace ocurrió debido a una cadena de decisiones financieras y logísticas que priorizaron el estado de un vehículo por encima de la vida de las pasajeras.

El 12 de agosto de 2023, Emily (de 23 años y graduada de la UCLA) y su amiga Luna Moore pidieron un Uber tras salir por la noche en el condado de Orange. Ambas se encontraban bajo los efectos del alcohol. Durante el trayecto, Luna comenzó a sentirse mal y vomitó dentro del vehículo.

El conductor, identificado como Vu Tran, reaccionó de manera agresiva al preocuparse excesivamente por su auto nuevo. En lugar de buscar una salida segura o una gasolinera, Tran detuvo el coche en plena autopista State Route 73.

Específicamente, las obligó a bajar en una zona de separación sumamente peligrosa e ilegal (cerca de una rampa de salida), sin banquetas ni iluminación. Mientras el chofer discutía vehementemente con Luna para exigirle dinero inmediato por la tarifa de limpieza, Emily intentó buscar ayuda en la oscuridad. En ese lapso, ingresó a los carriles vehiculares, fue atropellada por otro automóvil y murió instantáneamente en el lugar.

Los registros del GPS presentados en el litigio demostraron que, tras el impacto, el conductor manejó cerca del cuerpo de Emily, tomó la siguiente salida y se comunicó con Uber no para reportar la emergencia, sino para reclamar su bono por limpieza.

Finalmente, el juez ordenó el pago de 20 millones de dólares para cada uno de los padres de Emily y 300,000 dólares para su amiga Luna. Los padres anunciaron que destinarán todo el dinero de la indemnización a la Fundación