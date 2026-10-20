Ex alcalde de Tlatlauquitepec; denuncia ataque armado y acusa a funcionarios

El expresidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, denunció públicamente haber sido víctima de un ataque armado y una persecución a balazos registrada en las primeras horas de este martes 20 de octubre. El exedil responsabilizó directamente a tres servidores públicos en funciones del ayuntamiento.

Fue por medio de sus redes sociales que Loeza compartió algunos detalles sobre el ataque armado, misma que provocó una persecución que culminó varios kilómetros después de donde comenzó el ataque; fue tras esto que el exedil logró refugiarse y evitar a sus perseguidores.

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¿Qué se sabe del ataque armado hacia el ex alcalde de Tlatlauquitepec?

De acuerdo con las declaraciones hechas por Porfirio Loeza Aguilar, los sucesos ocurrieron cuando circulaba junto a sus acompañantes a bordo de una camioneta roja. Al transitar por el paraje conocido como El Pozo, con dirección hacia la comunidad de Atotocoyan, se encontró con una unidad en la que se hallaban tres sujetos presuntamente ebrios.

Según el testimonio de Loeza Aguilar, desde dicha unidad se realizaron detonaciones de arma de fuego en su contra, desencadenando una persecución mientras continuaban disparando hacia su vehículo. Tras esto; el exalcalde identificó a tres trabajadores del gobierno municipal en funciones como los presuntos agresores.

Loeza Aguilar señaló a Ángel Cabrera, director del Registro Civil, Iván Maza, director de Catastro municipal; y Juan Gonzalo, ayudante general del Ayuntamiento. Tras la agresión, Aguilar y sus acompañantes lograron avanzar hasta resguardarse en la comandancia de la policía auxiliar de Atotocoyan, donde recibieron apoyo.

El exedil informó que presentará la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Asimismo, manifestó temor por su vida y solicitó públicamente la intervención del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, para dar seguimiento al caso.

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