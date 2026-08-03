Persecución y ataque armado en carretera Bacalar-Buenavista deja dos muertos y tres heridos; entre las víctimas hay una niña

Néstor Poot Poot, de 29 años, y Deisy Pech, de 26, murieron durante un ataque armado registrado la madrugada de este lunes sobre la carretera federal Bacalar–Buenavista, a la altura del kilómetro 27. En la agresión también resultaron lesionadas una niña de tres años, su madre y una mujer identificada como Sulma, quienes fueron trasladadas a hospitales de Chetumal para recibir atención médica.

Las víctimas, originarias de Felipe Carrillo Puerto, viajaban en una camioneta Nissan Frontier blanca junto con otros integrantes de su familia cuando presuntamente fueron perseguidas desde la salida de Chetumal por los ocupantes de una camioneta tipo Jeep.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 00:27 horas una de las ocupantes llamó al número de emergencias para reportar que un vehículo los seguía. Minutos después, los tripulantes comenzaron a dispararles mientras circulaban con rumbo a Felipe Carrillo Puerto.

El conductor realizó maniobras para intentar escapar e incluso impactó en dos ocasiones contra el vehículo agresor; sin embargo, perdió el control de la unidad, que terminó volcada entre la maleza.

Según el testimonio de la sobreviviente Lidia Gissela Poot Poot, la familia regresaba de Chetumal, a donde había acudido al cine. En un intento por evadir a sus perseguidores, desviaron su ruta hacia una comunidad antes de llegar a Bacalar, pero al reincorporarse a la carretera los agresores les cerraron el paso y abrieron fuego. La mujer afirmó que, tras el ataque, los responsables huyeron con dirección a Felipe Carrillo Puerto.

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La familia se dedica a la distribución y venta de pollo procesado de la marca Bachoco en Felipe Carrillo Puerto. El producto era almacenado en una galera y comercializado en la pollería Néstor Enrique, ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, entre las calles 64 y 63, de la colonia Leona Vicario.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal Rural, Policía Municipal, Policía Estatal de Caminos, Protección Civil de Bacalar y personal de la Fiscalía General del Estado, que acordonaron la zona e iniciaron las diligencias.

Peritos realizaron el levantamiento de indicios, mientras agentes de la Policía de Investigación recabaron información para esclarecer la mecánica del ataque e identificar a los responsables. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el móvil de la agresión ni se reportan personas detenidas.

Horas después, el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto publicó una esquela en memoria de Néstor Poot Poot y Deisy Pech, en la que lamentó su fallecimiento y expresó sus condolencias a sus familiares.