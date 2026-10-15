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Agentes de Investigación de la FGE detienen a Gilberto Gómez, Alcalde de Puerto Aventuras

Durante la detención también habría sido detenido junto con dos personas, identificadas como su hermano y su cuñada, presuntamente por un caso de extorsión.

Por Gustavo Escalante

15 de oct de 2026

1 min

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Gilberto Gómez Martínez, alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo.
Gilberto Gómez Martínez, alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo. / Foto: Especial

El alcalde de Puerto Aventuras, Gilberto Gómez Martínez fue detenido en un operativo por agentes de investigación de la Fiscalía General de Quintana Roo, hasta el momento se desconocen las causas.

Durante la detención también habría sido detenido junto con dos personas, identificadas como su hermano y su cuñada, presuntamente por un caso de extorsión, aunque las autoridades ministeriales no han informado.

El operativo que desplegaron las fuerzas de seguridad ministerial generó expectación y cuestionamientos al enterarse de que el hijo de un líder nato fue detenido por parte de agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.

Las primeras investigaciones apuntan a que la joven habría sido llevada al lugar donde fue asesinada

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la detención sobre los motivos.

Gómez Martínez fue electo como alcalde de Puerto Aventuras por Morena para el periodo  2024-2027, después de convertirse en 2022 en el primer alcalde electo solo que por el PRI, al concluir el periodo brincó a Morena para buscar su reelección con el apoyo de la CROC.

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