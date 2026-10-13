Vinculan a proceso a Iván “N” por delincuencia organizada

Un juez de control federal resolvió este martes 13 de octubre de 2026 la vinculación a proceso en contra de Iván “N”, también conocido por el alias de “El Tanque”, quien es señalado por las autoridades de seguridad e inteligencia como uno de los líderes y operadores regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía General de la República (FGR) aportó los elementos necesarios para que el juzgador ratificara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, conocido como el Penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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Iván “N” había sido capturado a inicios de mes en el municipio de Zapopan, Jalisco, mediante un operativo conjunto coordinado por las fuerzas federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La autoridad judicial determinó además fijar un plazo para la investigación complementaria.

¿De qué se le acusa a Iván “N”?

Entre los ilícitos imputados por la representación social federal dentro de la causa penal se encuentran delincuencia organizada, secuestro, privación ilegal de la libertad y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

#ComunicadoFGR https://t.co/JhzCeyUAs5 — FGR México (@FGRMexico) October 14, 2026

Adicionalmente, las autoridades mantienen abiertas líneas de investigación relacionándolo con actividades de tráfico de drogas, extorsión, robo de hidrocarburos y esquemas de lavado de dinero en el occidente del país.

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