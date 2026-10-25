Guadalupe Taddei renuncia al INE tras una “profunda reflexión”.

Este 25 de octubre de 2026, Guadalupe Taddei Zavala anunció oficialmente su decisión de separarse de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), cargo que ocupaba desde 2023. La dimisión se da a conocer tras una semana marcada por una intensa presión política, cuestionamientos y señalamientos en torno a presuntas irregularidades.

A través de un comunicado emitido y compartido por el INE y sus canales oficiales de difusión, durante este domingo 25 de octubre de 2026, Taddei Zavala informó que presentará de manera formal su renuncia ante la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre de 2026.

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En el documento difundido, la consejera presidenta afirmó que tomó la determinación después de una “profunda reflexión”, subrayando que la estabilidad y la protección del árbitro electoral deben estar siempre por encima de cualquier interés personal o coyuntura.

El anuncio representa un cambio drástico de postura, ya que apenas un día antes durante una reunión privada y virtual sostenida el sábado 24 de octubre; Taddei había descartado categóricamente abandonar el puesto y aseguraba que se mantendría al frente del organismo.

#BoletínINE 📄 | Mensaje de la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala. 👇 Los detalles de la información en el enlace. 🔗 https://t.co/KZDmM4qKfV https://t.co/syPTgTYKPn — @INEMexico (@INEMexico) October 25, 2026

La dimisión ocurre tras el escándalo desatado tras revelaciones periodísticas sobre sus vínculos con el proveedor y empresario José Alfredo Hernández Casillas, además de cuestionamientos sobre presuntos conflictos de interés y contratos de materiales electorales que motivaron la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras instancias.

La salida de la consejera presidenta sacude a la cúpula del INE en plena antesala y preparación de procesos electorales clave, abriendo un nuevo capítulo sobre la gobernabilidad, la autonomía y la rendición de cuentas al interior del órgano electoral autónomo de México.

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