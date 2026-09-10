Roberto Carlos Félix López asume de forma provisional la Secretaría Ejecutiva del INE

Roberto Carlos Félix López rindió protesta este jueves como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la renuncia de Claudia Arlett Espino, quien dejó el cargo con efectos a partir del 9 de septiembre.

Félix López se desempeñaba hasta esta semana como titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y fue llamado por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, para ocupar temporalmente una de las posiciones clave dentro del organismo.

El relevo ocurre en pleno arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, que inició formalmente este 10 de septiembre.

¿Quién es Roberto Carlos Félix López y qué cargo asumió en el INE?

Félix López quedó como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, por lo que su nombramiento tiene carácter provisional.

De acuerdo con la legislación electoral, la designación definitiva del titular de la Secretaría Ejecutiva corresponde al Consejo General del INE y requiere el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Esto implica que Guadalupe Taddei no puede nombrar de manera unilateral a quien ocupe de forma definitiva ese puesto, aunque sí puede presentar una propuesta ante el pleno.

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Taddei anticipa que propondrá pronto a un nuevo titular

La presidenta del INE explicó que probablemente en los próximos días se realice el procedimiento para definir a la persona que asumirá formalmente la Secretaría Ejecutiva.

Taddei señaló que, ante la salida de Arlett Espino, era necesario tomar una decisión inmediata para garantizar la continuidad de los trabajos del Instituto.

También afirmó que la designación provisional de Félix López fue conocida por los consejeros electorales y tuvo aceptación dentro del Consejo General.

Secretaría Ejecutiva cambia nuevamente de responsable

Durante la presidencia de Guadalupe Taddei, la Secretaría Ejecutiva ha tenido distintos responsables.

#Ahora I Roberto Carlos Félix López asumió como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, al inicio del proceso electoral 2026-2027 pic.twitter.com/47guVlEW7s — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) September 10, 2026

Además de Claudia Arlett Espino y ahora Roberto Carlos Félix López como encargado de despacho, también han ocupado esa responsabilidad Miguel Ángel Patiño Arroyo, María Elena Cornejo Esparza y Claudia Edith Suárez Ojeda.

El cambio ocurre en una etapa clave para el INE, que ya puso en marcha la organización del proceso electoral 2026-2027 y deberá mantener la operación administrativa y técnica mientras se define a la persona que ocupará de manera definitiva la Secretaría Ejecutiva.

IO