Captura del “Metro 9” desata violencia en Reynosa: bloqueos, balaceras y suspensión de clases

La detención de Alexandro “B”, alias “Metro 9”, presunto líder del Cártel del Golfo, provocó una jornada de violencia en Reynosa, Tamaulipas, marcada por bloqueos, incendios y enfrentamientos armados en distintos puntos de la ciudad.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada y mañana del 27 de abril, cuando autoridades federales y estatales desplegaron operativos para contener la reacción de grupos delictivos tras la captura de este objetivo considerado prioritario.

Violencia tras captura de líder criminal

De acuerdo con la Vocería de Seguridad Pública, la detención detonó una serie de acciones coordinadas que incluyeron bloqueos en vialidades, ataques a infraestructura y reportes de disparos en diversas colonias.

Las zonas afectadas incluyeron sectores como Las Fuentes, Hacienda Las Fuentes, Centro y Virreyes, donde habitantes reportaron detonaciones de arma de fuego y presencia de grupos armados.

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Bloqueos, incendios y daños a infraestructura

Entre los incidentes más visibles se reportó el incendio de un taller mecánico en la colonia San Ricardo, además de daños a unidades de la Guardia Estatal.

También se registraron bloqueos en vías estratégicas como la carretera Ribereña, lo que afectó la movilidad en la ciudad.

Las cámaras de videovigilancia del sistema C5 fueron atacadas, lo que complicó las labores de monitoreo y respuesta de las autoridades.

Reynosa registró el tradicional despliegue del crimen organizado cuando se intentan o se captura a un “objetivo prioritario”, ya que según fuentes cayó “Metro 9”. En respuesta se registraron balaceras, incendios de vehículos y narco bloqueos. pic.twitter.com/uVIR6TJKsN — Juan Alberto Cedillo (@JuanACedillo) April 27, 2026

Operativo de seguridad en Reynosa

Ante la escalada de violencia, el Gabinete de Seguridad Federal coordinó acciones con fuerzas estatales para restablecer el orden.

Las autoridades informaron que se desplegaron operativos en distintos puntos con el objetivo de reducir riesgos y garantizar la seguridad de la población.

Aunque se logró atender las situaciones más críticas, se mantuvo presencia permanente de fuerzas de seguridad durante varias horas.

Suspensión de clases por seguridad

Como medida preventiva, autoridades educativas determinaron suspender clases en Reynosa, así como en municipios cercanos como Camargo y Díaz Ordaz.

Esta decisión respondió a los reportes de violencia y al riesgo para estudiantes y personal educativo.

REYNOSA EN LLAMAS 🔥🔥 #Reynosa, Tamaulipas, amaneció este lunes en medio de bloqueos carreteros, enfrentamientos armados y múltiples reportes de riesgo en distintos sectores tras la presunta detención de un lider criminal. pic.twitter.com/ihVGdZB0m9 — Expresión En Red (@expresionenred) April 27, 2026

Impacto en la población

La jornada dejó afectaciones directas en la vida cotidiana de los habitantes, quienes optaron por resguardarse ante la incertidumbre.

Los hechos reflejan cómo la captura de líderes del crimen organizado puede generar reacciones inmediatas, especialmente en zonas estratégicas como Reynosa, por su ubicación fronteriza.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de seguridad mientras continúan los operativos en la región.

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