Síguenos

Última hora

Yucatán

Sorteo “Gana Mérida, ganas tú”: lista de premios y ganadores por pagar el predial 2026

Yucatán / Mérida

Día del Niño en Mérida 2026: eventos gratis y actividades para celebrar este 30 de abril

El Festival de la Niñez 2026 iniciará con diversas actividades gratuitas en la ciudad de Mérida.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

27 de abr de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Habrá diversas actividades por el Festival de la Niñez en Mérida
Habrá diversas actividades por el Festival de la Niñez en Mérida / Especial

Del lunes 27 de abril hasta el próximo sábado 9 de mayo se llevarán a cabo diversas actividades en el recinto ferial de Xmatkuil en Mérida, así como en otros puntos de la ciudad, por motivo del Día del Niño y la Niña.

Así lo informó el Gobierno del Estado en la cartelera de actividades por el Festival de la Niñez que tendrá conciertos, regalos, shows infantiles y muchos festejos más.

Las actividades iniciarán desde este lunes 27 de abril y continuarán hasta el 9 de mayo, con sedes en campos deportivos, parques y más.

Un mismo festejo une a 11 municipios en honor a niñas y niños

Noticia Destacada

Risas, juegos y regalos: miles de pequeños celebran el día de la niñez en Quintana Roo

Festival de la Niñez 2026 en Mérida

La cartelera de eventos por el Festival de la Niñez en Mérida se tendrá en diversos días, con actividades, shows infantiles y más.

  • 27 de abril: Show inspirado en Bely y Beto en la Unidad Henry Martín
  • 28 de abril: Show inspirado en Luli Pampín en Paseo Verde
  • 29 de abril: Show inspirado en las Guerreras K-Pop en el Kukulcán
  • 30 de abril: Show inspirado en Lara Campos en el Siglo XXI
  • 2 de mayo: Concierto de Los Picus en Xmatkuil
Las actividades iniciaron el fin de semana con conferencias y demostraciones para el público en general.

Noticia Destacada

Tulum cierra fin de semana de velocidad y altura con Air Show 2026 y Nascar México

  • 3 de mayo: Show de payasos, magos y más. Xmatkuil
  • 4 de mayo: Show infantiles y obras de teatro en Xmatkuil
  • 5 de mayo: Show de Los Destrampados en Xmatkuil
  • 6 de mayo: Show de Morita en Xmatkuil
  • 7 de mayo: Shows infantiles y concierto de Denisse de Kalafe en Xmatkuil
  • 8 de mayo: Shows infantiles y obras de teatro en Xmatkuil
  • 9 de mayo: Shows infantiles y concierto del 90's Pop Tour en Xmatkuil

Te puede interesar