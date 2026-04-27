Día del Niño en Mérida 2026: eventos gratis y actividades para celebrar este 30 de abril

Del lunes 27 de abril hasta el próximo sábado 9 de mayo se llevarán a cabo diversas actividades en el recinto ferial de Xmatkuil en Mérida, así como en otros puntos de la ciudad, por motivo del Día del Niño y la Niña.

Así lo informó el Gobierno del Estado en la cartelera de actividades por el Festival de la Niñez que tendrá conciertos, regalos, shows infantiles y muchos festejos más.

Las actividades iniciarán desde este lunes 27 de abril y continuarán hasta el 9 de mayo, con sedes en campos deportivos, parques y más.

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Festival de la Niñez 2026 en Mérida

La cartelera de eventos por el Festival de la Niñez en Mérida se tendrá en diversos días, con actividades, shows infantiles y más.

27 de abril: Show inspirado en Bely y Beto en la Unidad Henry Martín

28 de abril: Show inspirado en Luli Pampín en Paseo Verde

29 de abril: Show inspirado en las Guerreras K-Pop en el Kukulcán

30 de abril: Show inspirado en Lara Campos en el Siglo XXI

2 de mayo: Concierto de Los Picus en Xmatkuil

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