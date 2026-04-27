Alertan por nueva amenaza de tiroteo en una secundaria de Chetumal

Un nuevo caso de amenaza de tiroteo se registró en Chetumal, tras el hallazgo de un mensaje intimidatorio en las instalaciones de la Escuela Secundaria “Armando Escobar Nava”. El escrito, realizado con un marcador en el área de sanitarios, alertaba sobre un presunto tiroteo, lo que obligó a las autoridades de seguridad y educación a desplegar un operativo de respuesta inmediata para garantizar la integridad física de los estudiantes, docentes y personal administrativo del plantel.

Ante el reporte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo, en coordinación con las autoridades del sector educativo, implementó de manera rigurosa el protocolo de seguridad establecido para este tipo de contingencias. Elementos de la corporación, junto con especialistas en evaluación de riesgos, efectuaron un recorrido de verificación integral tanto al interior del inmueble como en sus inmediaciones. Durante la inspección, se realizaron tareas de monitoreo y vigilancia estratégica con el objetivo de descartar la presencia de cualquier artefacto o individuo que representara un peligro real para la institución.

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Las investigaciones preliminares apuntan a que este incidente no es un evento aislado, sino que forma parte de una tendencia creciente vinculada a retos virales difundidos en redes sociales. Estos desafíos incitan a los jóvenes a realizar bromas de alto impacto o difundir amenazas falsas para observar la reacción de las autoridades y el pánico social que generan.

En este sentido, la SSC confirmó que, tras agotar las instancias de verificación y análisis de riesgo, se determinó que no existía una amenaza verídica, permitiendo que las actividades académicas y administrativas en la secundaria “Armando Escobar Nava” retomaran su curso habitual.

El plantel permanece bajo observación preventiva / Especial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana enfatizó la gravedad de estas acciones, señalando que la difusión de información falsa relacionada con ataques o violencia escolar no debe ser tomada a la ligera.

La autoridad advirtió que estas conductas, lejos de ser consideradas simples travesuras juveniles, pueden derivar en faltas administrativas severas o incluso en la comisión de delitos. La movilización innecesaria de recursos humanos, patrullas y equipos especializados no solo representa un costo económico para el erario público, sino que desvía la atención de los cuerpos de seguridad de emergencias reales.

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Se hizo un llamado enérgico a los padres de familia y tutores para fortalecer la supervisión de los contenidos que los menores consumen en plataformas digitales y redes sociales. La estabilidad emocional de la población estudiantil y el clima de paz en las aulas se ven seriamente afectados por la zozobra que causan estos mensajes, generando un impacto negativo en el proceso de aprendizaje y en la percepción de seguridad de las familias chetumaleñas.

Las autoridades escolares han manifestado que mantendrán una vigilancia constante y estrecha comunicación con la Policía Cibernética para identificar el origen de estas amenazas y aplicar las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables. Por ahora, el plantel permanece bajo observación preventiva, mientras el sector educativo refuerza las pláticas de concientización sobre el uso ético de la tecnología y las consecuencias de participar en dinámicas que atenten contra el orden público.