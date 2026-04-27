César Jáuregui renuncia a la fiscalía de Chihuahua tras polémica por agentes de la CIA

Este lunes 27 de abril de 2026, César Jáuregui Moreno presentó su renuncia irrevocable como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua. La dimisión ocurre en medio de una crisis política y de seguridad tras revelarse la presencia no reportada de agentes extranjeros de la CIA, en un operativo realizado en la Sierra Tarahumara.

Motivos de la renuncia de César Jáuregui

La salida de Jáuregui está directamente ligada a un operativo ocurrido entre el 17 y 19 de abril en el municipio de Morelos, donde se desmanteló uno de los narcolaboratorios más grandes en la historia del estado. Sin embargo, la polémica estalló cuando se confirmó que cuatro personas fallecieron durante dichas acciones.

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Entre las personas fallecidas se encontraban supuestos agentes de inteligencia de Estados Unidos que operaban de manera extraoficial y sin el conocimiento de los mandos superiores de la Fiscalía ni del Gobierno Federal. Situación que generó una ola de críticas en contra del ahora exfiscal.

Renuncia de César Jáuregui a la fiscalía de Chihuahua

Durante una conferencia de prensa, César Jáuregui reconoció su "responsabilidad política" por las inconsistencias en la información inicial difundida y por las fallas en los mecanismos de control interno. Jáuregui admitió que se vulneraron protocolos de colaboración internacional, señalando que la efectividad en el combate al crimen organizado no debe justificar actuaciones que se aparten del marco legal.

"Entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad", afirmó ante los medios de comunicación durante su renuncia.

La renuncia de César Jáuregui llegó horas después de que Wendy Chávez Villanueva, titular de la unidad especial creada para investigar el caso, revelara que el director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) acompañó a los agentes extranjeros sin informar a sus superiores.

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