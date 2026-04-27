Arath de la Torre defiende a su hermano Ulises por poner una taquería.

A principios de abril, el mundo del espectáculo en México se vio envuelto en una mezcla de sorpresa y debate tras revelarse que el actor y conductor Ulises de la Torre, tras ser despedido del programa Expreso de la Mañana, decidió emprender un negocio gastronómico.

Ulises fue captado atendiendo su propia taquería, llamada "Los Igualados", ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, lo que desató una ola de críticas y especulaciones sobre una supuesta crisis económica. En medio de la polémica y comentarios que recibió el ex condcutor; su hermano, Arath de la Torre, salió en su defensa.

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¿Qué dijo Arath de la Torre sobre la taquería de su hermano?

Durante un encuentro con los medios para promocionar la obra Los Marihuanólogos, Arath calificó el trabajo de su hermano como "extremadamente digno", señalando que vender tacos es una labor honorable y que no debería ser motivo de burla ni denigración. Según Arath; su hermano siempre tuvo la meta de tener su propia taquería.

Arath de la Torre explicó que este emprendimiento no es una decisión desesperada, sino la realización de un anhelo que Ulises tenía desde la infancia. Recordó que su padrastro fue dueño de taquerías en Cancún, donde Ulises participaba activamente desde niño; por lo que el actor catalogó este paso como el cumplimiento de un sueño personal.

A pesar de la distancia que existe entre los hermanos De la Torre, Arath subrayó que el respeto por el esfuerzo de su hermano permanece intacto. "Supe que fue despedido y que puso su taquería... está cumpliendo su sueño y seguramente le seguirá cayendo trabajo como actor porque lo hace muy bien", comentó el conductor.

¿Cómo ha tomado Ulises las críticas por su taquería?

Por su parte, Ulises de la Torre ha tomado la situación con orgullo, aprovechando la atención mediática para promocionar su especialidad: la barbacoa de picaña. El actor aclaró que, aunque el despido fue un proceso difícil y nostálgico por la falta de una despedida formal, esto le permitió salir de su zona de confort.

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