Vecinos de Villas Otoch en Cancún intentan linchar a sujeto por abusar de un menor

Habitantes del fraccionamiento Villas Otoch detuvieron y amarraron a un hombre, tras ser señalado como probable responsable de cometer abuso sexual en agravio de un menor de edad. Los hechos provocaron una intensa movilización de los cuerpos policiales en la zona, quienes al arribar al lugar rescataron al sujeto de ser linchado por la turba enfurecida, para posteriormente trasladarlo y ponerlo a disposición de las autoridades ministeriales.

El reporte de este caso ingresó a través del número de emergencias 911 alrededor de las 18:30 horas, cuando vecinos de la Supermanzana 247 alertaron que, en las inmediaciones de la calle Los Olivos y la avenida Ébano, un grupo de personas mantenía sometido a un presunto agresor sexual. Ante el riesgo de ser linchado por parte de los colonos, se solicitó la intervención inmediata de las fuerzas del orden.

Momentos después, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio mencionado y se entrevistaron con los residentes, quienes mantenían al individuo amarrado y tendido en el piso. Los testimonios recabados indicaron que el sujeto habría agredido sexualmente a un infante, motivo por el cual los oficiales procedieron a su aseguramiento y traslado a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SMSCyT) para iniciar los trámites legales correspondientes.

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De acuerdo con las entrevistas realizadas en el lugar, los padres de la víctima solicitaron el auxilio de los vecinos luego de que su hijo les relatara que el hombre lo había llevado bajo engaños a su domicilio para presuntamente abusar de él. Tras el ataque, el menor logró salir de la vivienda y se dirigió a su casa, donde narró lo ocurrido a sus familiares, quienes de inmediato confrontaron al sospechoso.

Tras la debida certificación médica y el ingreso de sus datos al sistema de control de detenciones, el señalado fue entregado a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Sexuales. En dicha instancia se dará continuidad a las investigaciones para definir su situación jurídica en el tiempo de ley.

En tanto, el menor fue trasladado a la misma dependencia para su valoración médica y la formalización de su declaración; asimismo, se dio a conocer que recibirá apoyo psicológico por parte del sistema DIF municipal y asesoría legal para su familia.