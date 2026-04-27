Taylor Swift registra su imagen y voz como marca para protegerse de la IA.

Taylor Swift ha vuelto a sacudir la industria del entretenimiento con una maniobra legal estratégica. La artista ha presentado formalmente solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) para registrar su imagen y su voz como marcas comerciales.

La acción de la cantante tiene como fin proteger su imagen y música del contenido creado con inteligencia. artificial (IA). De acuerdo con un documento obtenido por TMZ, Taylor buscó registrar dos fragmentos de audios, mismo que usa la cantante en diversas plataformas digitales.

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Taylor Swift busca registrar su imagen y voz

A diferencia de los derechos de autor tradicionales, que protegen grabaciones específicas, el registro de marca busca otorgar a Swift control legal sobre su identidad sonora y visual. Esto le permitiría actuar legalmente no solo contra copias directas, sino contra cualquier contenido generado por IA que sea "confusamente similar" a ella.

Las solicitudes, gestionadas a través de su empresa TAS Rights Management, incluyen tres registros principales. Dos son registros específicos para su voz al pronunciar las frases: “Hey, it’s Taylor Swift” y “Hey, it’s Taylor”. Estas muestras fueron enviadas como archivos de audio a las autoridades.

Aunado a esto, la artista agregó una descripción detallada de su imagen durante el The Eras Tour. El registro protege una composición específica: ella sosteniendo su guitarra rosa con correa negra, usando un body iridiscente multicolor y botas plateadas sobre un escenario rosa.

Impacto legal del registro de Taylor Swift

Expertos en propiedad intelectual señalan que este es un territorio nuevo. Al registrar su voz como marca comercial, Swift puede demandar a plataformas de IA que utilicen su "personalidad sonora" para generar nuevas canciones o anuncios, argumentando que violan sus derechos de marca.

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Esta medida sigue los pasos del actor Matthew McConaughey, quien a principios de este año también registró su voz e imagen. Swift busca evitar situaciones como las ocurridas en 2024, cuando su imagen fue utilizada sin consentimiento en campañas políticas y contenidos explícitos generados por IA.

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