Presidenta Sheinbaum confirma a Roberto Lazzeri como embajador en USA; Esteban Moctezuma tomará otro cargo en el gobierno

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; y el Canciller Roberto Velasco.

La Mandataria destacó todo el trabajo que ha realizado el embajador Moctezuma en Estados Unidos, el cual ha sido fundamental para que México mantenga una buena relación con el vecino país, además, de lo conseguido en materia de aranceles.

“Quiero decirles que Esteban ha hecho un extraordinario trabajo al frente de la embajada, nos ha ayudado muchísimo, ha representado a México con mucha dignidad y mucha fortaleza en momentos muy difíciles. Esteban ha estado trabajando junto a nosotros, y por todas y todos los mexicanos”.

Noticia Destacada Sheinbaum condena ataque contra Trump y rechaza violencia política: “México fue el primero en solidarizarse”

“Realmente fue trabajo de Esteban el que se haya reducido tanto este impuesto, y por supuesto el trabajo que hemos hecho con Finabien para evitar que la gente pague este impuesto, pero gracias a Esteban se logró esta disminución muy muy importante y muchas otras cosas”, detalló la Presidenta.

Sheinbaum Pardo también confirmó el nombramiento de Roberto Lazzeri como el próximo embajador de México en Estados Unidos, un movimiento que ya había relevado previamente.

“Como ustedes saben hace poco informe que Roberto Lazzeri se va de embajador a Estados Unidos, y todavía no lo podemos decir, pero Esteban nos va a seguir ayudando afortunadamente, estoy muy contenta porque va a seguirnos ayudando y ya muy pronto les vamos a informar en dónde”, afirmó la mandataria.

Aunque no reveló cuál será su próxima encomienda, la Presidenta Sheinbaum se mostró entusiasmada de confirmar que Moctezuma seguirá trabajando dentro de su gobierno.