Estefanía Mercado se registra para buscar la coordinación municipal de Morena en Playa del Carmen

Estefanía Mercado, presidenta municipal de Playa del Carmen, se registró oficialmente para buscar la Coordinación Municipal de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

La alcaldesa estuvo acompañada por fundadores del partido, militantes y simpatizantes de la región.

Familia de Playa del Carmen, les comparto los avances de nuestros programas de alimentación y salud. Con Playa Llena, Corazón Contento, ya beneficiamos a 7 mil 200 personas y avanzamos en la entrega de 36 mil paquetes alimentarios. Con Salud Sin Tanto Choro, contamos con 20 mil personas afiliadas y más de 37 mil atenciones entre consultas, medicamentos, estudios, lentes y servicios dentales. Seguimos trabajando para acercar estos apoyos a nuestras colonias y acompañar a las familias en dos necesidades fundamentales: la alimentación y el cuidado de su salud. #2doInformeDeTrabajo #SaludSinTantoChoro #PlayaLlenaCorazónContento #LoMejoeEstaPorVenir — Estefania Mercado (@estefaniamerkdo) September 18, 2026

Estefanía Mercado destacó la importancia de la unidad de cara al proceso político de 2026 y reafirmó su compromiso de dar continuidad al proyecto de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y al legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta decisión ocurre después de que la edil realizara ajustes estratégicos en su gabinete local, donde nombró a Cristina Alcérreca como nueva secretaria de Gobierno municipal con el fin de consolidar su administración.