Estefanía Mercado se registra para buscar la coordinación municipal de Morena en Playa del Carmen

Estefanía Mercado, presidenta municipal de Playa del Carmen, se registró oficialmente para buscar la Coordinación Municipal de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
La alcaldesa estuvo acompañada por fundadores del partido, militantes y simpatizantes de la región.
Estefanía Mercado destacó la importancia de la unidad de cara al proceso político de 2026 y reafirmó su compromiso de dar continuidad al proyecto de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y al legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta decisión ocurre después de que la edil realizara ajustes estratégicos en su gabinete local, donde nombró a Cristina Alcérreca como nueva secretaria de Gobierno municipal con el fin de consolidar su administración.