Cascada de licencias y renuncias en Quintana Roo: funcionarios dejan cargos para pelear coordinaciones de Morena rumbo a 2027

La inminente apertura de las convocatorias de Morena para definir a los coordinadores de la Defensa de la Transformación municipales y distritales detonó una ola de solicitudes de licencia, renuncias y declaraciones de intención en Quintana Roo. Funcionarios de primer nivel abandonan puestos públicos para concentrarse en la disputa interna que, en la práctica, anticipa las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones tanto locales como federales del 2027.

En Isla Mujeres, el Cabildo aprobó por unanimidad la licencia por tiempo indefinido de Atenea Gómez Ricalde, quien dejaría la presidencia municipal a partir del 6 de octubre. La edil se registrará como aspirante a la coordinación del Distrito 03 Federal, que abarca Isla Mujeres y una amplia zona de Cancún, mientras que la primera regidora, Isla del Mar Magaña López, asumió el despacho, lo que significa que no buscará la presidencia municipal. En tanto que Gómez Ricalde argumentó que el territorio exige dedicación completa, aunque la convocatoria del partido no obliga a los alcaldes a separarse del cargo.

En Playa del Carmen, Arturo Castro Duarte presentó su renuncia a la Secretaría de Gobierno del Ayuntamiento encabezado por Estefanía Mercado, el ahora exfuncionario anunció que buscará la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, paso previo a la candidatura a la presidencia municipal y anticipó un recorrido por los más de 200 comités seccionales del partido en el municipio.

La diputada local del PVEM María José Osorio Rosas también confirmó que se inscribirá en el mismo proceso de Playa del Carmen una vez que se publique la convocatoria, prevista para este miércoles o jueves. Osorio, quien ganó la diputación del Distrito 10 con más de 40 mil votos en 2024, adelantó que pedirá licencia al Congreso cuando se formalice su registro. El método de selección, según dijo, será una encuesta ciudadana.

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En Chetumal, Alejandro Alamilla Villanueva, sobrino del exgobernador Mario Villanueva, renunció a la dirección general del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) el 2 de octubre y confirmó el hecho, además que lo hizo debido a que competirá por la Coordinación Municipal de Othón P. Blanco.

En los días previos también dejaron sus cargos Elda Xix Euán (Secretaría de Educación), Luis Gamero Barranco (Secretaría General del Ayuntamiento de Othón P. Blanco) y Nabil Eljure Terrazas, todos con la mira puesta en la misma coordinación.

La efervescencia no se limita a Morena. El exdirigente estatal del PRI, Raymundo King de la Rosa, confirmó que volverá a la actividad política de cara al proceso de 2027, aunque por ahora evitó revelar el partido con el que competirá.

La coincidencia de salidas deja cargos públicos sin titulares en el momento en que se define la estructura interna del partido mayoritario. Mientras los aspirantes recorren comités y anuncian su disponibilidad, los ayuntamientos y dependencias estatales enfrentan la ausencia de funcionarios que hasta hace días concentraban decisiones administrativas y de gestión.