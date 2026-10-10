Orlando Muñoz se registra para coordinación municipal de Morena en Playa del Carmen

El segundo regidor de Playa del Carmen, Orlando Muñoz Gómez, se registró para participar en el proceso interno de Morena para la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo.

Muñoz Gómez se suma a los perfiles que buscan asumir funciones de organización territorial del partido en Playa del Carmen, como parte de la etapa interna previa al proceso electoral de 2027.

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El procedimiento tiene como objetivo seleccionar a quienes ocuparán las coordinaciones municipales. Sin embargo, el registro no representa una designación oficial ni garantiza una candidatura, pues las definiciones dependerán de los mecanismos internos de Morena y de los procedimientos correspondientes.

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De acuerdo con el calendario establecido, el registro para las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo permanecerá abierto hasta el 18 de octubre de 2026.