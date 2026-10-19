Alcaldesa de Puerto Morelos reconoce carpeta de investigación de la FGR tras cateo en vivienda en Cancún

La presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, reconoció que existe una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con el operativo realizado durante la madrugada de este lunes 19 de octubre en el residencial Lagos del Sol, en Cancún, donde habita, y aseguró que estará atenta al desarrollo del procedimiento y a cualquier notificación que pudiera recibir.

Noticia Destacada Reportan detención de la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari

En declaraciones ante medios de comunicación, la alcaldesa explicó que la investigación continuará su curso y que eventualmente podría recibir documentación de las autoridades federales, por lo que consideró importante mantenerse pendiente del proceso.

“Seguramente esta carpeta va a seguir su curso y en algún momento llegará una notificación hacia una servidora”, expresó la presidenta municipal, quien también hizo referencia a la necesidad de que cualquier documentación llegue a sus manos.

Blanca Merari asegura desconocer qué delitos investiga la FGR

Al ser cuestionada sobre los posibles delitos que motivaron la intervención federal, particularmente ante una pregunta relacionada con una presunta falsificación, Blanca Merari aseguró desconocer esa información y señaló que respetará el trabajo de la Fiscalía.

“No, no conocemos esa información. Como bien saben, vamos a ser respetuosos de toda esa información que trae la Fiscalía General de la República”, declaró.

La funcionaria habita en el complejo habitacional donde se ejecutó la orden de cateo en el subcondominio Jaguares. / Especial

Asimismo, manifestó que estará atenta al desarrollo del procedimiento para evitar que la situación afecte su imagen pública.

La alcaldesa calificó como desafortunado lo ocurrido, pero reconoció que era necesario colaborar con las autoridades y permitir que la investigación continuara.

“Fue desafortunado lo que pasó, pero bueno, al final había que cooperar y había que dejar que esta carpeta siguiera su curso”, afirmó.

¿Qué ocurrió durante el cateo en Lagos del Sol, Cancún?

Durante la madrugada de este lunes, agentes de la FGR, acompañados por elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal, ingresaron al residencial Lagos del Sol para ejecutar una orden de cateo en el subcondominio Jaguares.

Alcaldesa de Puerto Morelos asegura que cooperará con la FGR tras operativo en Lagos del Sol / Especial

La Gerencia de Seguridad del complejo habitacional confirmó mediante un comunicado la presencia de las autoridades federales, así como el cierre temporal de vialidades internas y el control de las comunicaciones del personal de vigilancia durante el procedimiento.

Los primeros reportes relacionaron la diligencia con el inmueble que renta la presidenta municipal de Puerto Morelos. Posteriormente, versiones atribuidas a fuentes gubernamentales señalaron que la investigación estaría relacionada con el propietario de la vivienda, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la FGR.

Noticia Destacada Detienen a 188 personas y aseguran casi 90 mil dosis de droga en Quintana Roo

Las declaraciones de Blanca Merari representan un nuevo elemento en el caso, pues reconoce expresamente que existe una carpeta de investigación y que el procedimiento continuará, aunque no precisó los delitos investigados ni el alcance de las diligencias.

Hasta el momento, la FGR no ha dado a conocer públicamente los motivos específicos del cateo ni ha informado sobre posibles responsabilidades derivadas de la investigación.

JGH