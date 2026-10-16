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Prevén lluvias fuertes en Quintana Roo: ¿En qué municipios lloverá más hoy 16 de octubre?

Othón P. Blanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto podrían registrar las precipitaciones más intensas, acompañadas de descargas eléctricas

Por Redacción Por Esto!

16 de oct de 2026

1 min

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También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y otros municipios
También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y otros municipios / POR ESTO!

Para los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes y descargas eléctricas durante la mañana de este viernes 16 de octubre, por lo que se pidió a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos e inundaciones.

De acuerdo con un aviso meteorológico, de las 7:00 a las 10:00 horas también se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en José María Morelos, Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones en carreteras, donde también circulan vehículos pesados

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¿En qué municipios se esperan las lluvias más fuertes?

El pronóstico para las próximas tres horas señala dos niveles de precipitación en Quintana Roo:

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes y descargas eléctricas: Othón P. Blanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto.
  • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: José María Morelos, Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas.

Recomiendan tomar precauciones por las lluvias

Ante estas condiciones, se recomendó mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y priorizar la seguridad. Asimismo, las personas que tengan previsto realizar actividades en el mar deben consultar con las capitanías de puerto cuáles están permitidas, de acuerdo con las condiciones meteorológicas.

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