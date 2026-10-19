Reportan detención de la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari

La presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, presuntamente permanece retenida en su domicilio, ubicado en el residencial Lagos del Sol, en Cancún, donde se habría desplegado un operativo con participación de agentes federales y elementos de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con reportes preliminares, la diligencia habría comenzado alrededor de la medianoche del domingo y estaría relacionada con la intervención de autoridades federales. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme la situación de la alcaldesa ni los motivos del operativo.

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Según esas versiones, en el lugar participarían elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), así como personal de la Secretaría de Marina.

También se señala que Blanca Merari permanece aún en el inmueble junto a una de sus hijas.

Por su parte, la Gerencia de Seguridad del residencial Lagos del Sol informó a los condóminos que durante la madrugada de este lunes agentes de la FGR acudieron al complejo para cumplimentar una orden de cateo, acompañados por elementos de la Marina y de la Policía Estatal.

En el comunicado, la administración detalló que, como parte del protocolo, los agentes tomaron el control de las comunicaciones por radio y telefonía del personal de seguridad para evitar alertas durante el inicio del operativo.

Asimismo, indicó que al comienzo de las diligencias se cerraron vialidades dentro del residencial, las cuales comenzaron a liberarse posteriormente. Sin embargo, permanecía restringida la zona cercana al lugar de la intervención, en el subcondominio Jaguares.

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La Gerencia de Seguridad señaló que se mantuvo atenta al desarrollo del procedimiento y aseguró que la diligencia se llevaba a cabo de manera tranquila y segura.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información que permita establecer los motivos de la diligencia ni precisar la situación jurídica de la presidenta municipal de Puerto Morelos.

Se espera que las autoridades correspondientes emitan una postura oficial para esclarecer lo ocurrido.