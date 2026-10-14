Reyes Antonio Chuc, segundo regidor de Puerto Morelos, busca posicionarse rumbo a 2027 pese a sin triunfos electorales propios

Reyes Antonio Chuc Pech es el segundo regidor del Ayuntamiento de Puerto Morelos en la actual administración que concluye en el 2027, cargo al que llegó por mayoría relativa en la planilla de la coalición Morena-PT-PVEM que encabezó Blanca Merari Tziu Muñoz, quien se reeligió con el 60.3 por ciento de los votos; y preside las comisiones de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Social y Diversidad Sexual.

En un ejercicio demoscópico local de este año aparece en tercer lugar de las preferencias internas, con alrededor del 22 por ciento, detrás de Carlo Fonseca León (29 por ciento) y Jesús Espinoza Payán (27 por ciento), y se perfila como uno de los aspirantes de la coalición a la presidencia municipal en 2027, aunque su trayectoria pública se reduce, hasta ahora, a este cargo de concejal.

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El regidor que llegó en la planilla ganadora

En los registros del Ieqroo consultados para esta nota, Chuc Pech no aparece como participante previo en contiendas por otros cargos de elección popular ni de representación proporcional; tampoco se localizaron antecedentes de militancia en otros partidos y su trayectoria política conocida se ha desarrollado dentro de Morena. Su ingreso al Cabildo se dio como parte de la fórmula triunfadora de 2024 y desde entonces mantiene un perfil discreto, descrito en algunas coberturas locales como “a ras de piso”.

Fuentes cercanas a la alcaldesa lo ubican como un cuadro que goza de su aprecio político, lo que lo convierte en una figura de continuidad del proyecto actual. En un municipio donde Merari obtuvo el 44.7 por ciento en 2021 y el 60.3 por ciento en 2024, Chuc Pech forma parte del grupo que ha controlado el Ayuntamiento durante casi seis años.

En las fuentes abiertas consultadas no se localizaron registros de denuncias penales, acusaciones de irregularidades administrativas o señalamientos por escándalos patrimoniales en su contra. Tampoco se identificó documentación que vincule su nombre con empresas o negocios de relevancia en el municipio, pero su capital político se limita a la regiduría actual y a la pertenencia al grupo en el poder.

Los compañeros lo ubican como un cuadro que goza de su aprecio político. / Especial

El tercer lugar de la disputa interna de continuistas

En la medición local de 2026, Chuc Pech se ubica por detrás de los dos operadores más cercanos al aparato verde y por delante de María Fernanda Alvear (19 por ciento), por lo que ese tercer sitio lo coloca como contendiente real dentro de Morena y la coalición; sin embargo, el escenario que enfrenta es el de un municipio saturado de aspirantes del mismo círculo: Fonseca, Espinoza Payán, Brisa del Mar Rodríguez, Abraham Masegosa y otros, además de Alvear, que llegó como regidora priísta. Reyes Antonio Chuc llega como el regidor de comisiones clave que busca dar el salto, pero sin contar con una trayectoria electoral propia que lo respalde ni una base construida fuera del aparato oficialista. Es uno más en la fila de quienes pretenden heredar el poder sin haberlo disputado nunca en las urnas.

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La apuesta por la continuidad sin renovación

Rumbo a 2027, Reyes Antonio Chuc Pech representa la carta del cuadro discreto. Un regidor que preside comisiones relevantes, que aparece en las mediciones internas y que carece, hasta ahora, de un triunfo electoral personal. En un campo donde el desgaste de la administración de Merari —señalamientos por hostigamiento laboral, permisos ambientales cuestionados y presuntos sobreprecios— ya genera ruido, Chuc Pech se presenta como la opción de bajo perfil del grupo. Su fortaleza es la cercanía con el poder actual. Su límite, la ausencia total de una trayectoria que demuestre capacidad de convocar votos por sí mismo. En Puerto Morelos, donde la coalición parte con números sólidos pero con una disputa interna cada vez más abierta, el regidor de las comisiones llega como un aspirante más de la continuidad. La pregunta que queda abierta es si esa discreción alcanza para convertirse en candidatura o si termina diluido entre la cantidad de operadores que ya pelean por el mismo sillón.

La información se basa en los cómputos oficiales de 2024 que lo acreditan como segundo regidor de la planilla ganadora, el ejercicio demoscópico local de 2026 que lo coloca con 22 por ciento, su presidencia de las comisiones de Obras, Desarrollo Social y Diversidad Sexual, y la ausencia de cargos previos de elección popular, así como de registros documentales localizados sobre denuncias o negocios en fuentes abiertas al momento de la investigación.