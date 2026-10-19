Frente estacionario y humedad del Caribe mantendrán las lluvias en Yucatán

Las lluvias continuarán en Yucatán durante este lunes 19 de octubre debido a la cercanía de un frente estacionario, una vaguada asociada y la entrada de humedad proveniente del Mar Caribe, condiciones que favorecerán el incremento de la actividad meteorológica a partir del mediodía.

Durante las primeras horas de la mañana se esperan lluvias ligeras aisladas, principalmente en el sur del estado. Sin embargo, conforme avance el día, aumentará la probabilidad de precipitaciones de intensidad moderada a fuerte en el noreste y las zonas cercanas a la costa.

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Posteriormente, las lluvias se extenderán hacia el centro, sureste y noroeste de Yucatán, incluida la ciudad de Mérida, por lo que se prevé que las precipitaciones se presenten en distintas regiones de la entidad durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente será cálido a caluroso, con máximas de entre 33 y 36° C en el interior del estado, mientras que en la zona costera los valores oscilarán entre los 30 y 32 grados.

El viento predominará del este durante la mañana y cambiará al noreste por la tarde, con velocidades de entre 15 y 20 km/h. No obstante, en las zonas donde se registren lluvias podrían presentarse rachas superiores a los 60 km/h.

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Además, se espera oleaje de hasta 2.4 metros de altura en el litoral yucateco, condición que podría representar dificultades para las actividades marítimas y la navegación.

Ante este panorama, las lluvias, las fuertes rachas de viento y el oleaje elevado serán los principales factores meteorológicos a considerar durante la jornada en Yucatán.