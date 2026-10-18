Frente Frío 2 dejará fuertes lluvias y oleaje de hasta 2 metros en Yucatán este domingo 18 de octubre

Las lluvias volverán a intensificarse en Yucatán este domingo 18 de octubre, principalmente a partir del mediodía, cuando se esperan precipitaciones fuertes y muy fuertes en Mérida y municipios del noreste, centro y noroeste del estado. El pronóstico también advierte sobre rachas de viento superiores a los 60 km/h y oleaje de hasta dos metros en la costa.

Las condiciones meteorológicas están relacionadas con la cercanía del Frente Frío número 2, que permanece estacionario sobre el Golfo de México, una vaguada asociada y el ingreso de humedad del Mar Caribe. Aunque el sistema frontal no tiene previsto ingresar directamente a Yucatán, favorecerá la continuidad de las lluvias.

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¿A qué hora lloverá en Mérida y otros municipios de Yucatán?

Durante la mañana se esperan precipitaciones ligeras a moderadas y dispersas en Tizimín y localidades cercanas, además de zonas del noroeste y la franja costera.

El panorama cambiará desde el mediodía, cuando las lluvias podrían aumentar de intensidad en Mérida y municipios del noreste, centro y noroeste. Para después de las 15:00 horas, se prevén precipitaciones fuertes y muy fuertes en el sureste de la entidad.

En algunas localidades cercanas a la costa, como Celestún, Mocochá, Ixil, Chicxulub Pueblo y Baca, podrían registrarse lluvias intensas de manera puntual.

Temperaturas de hasta 36 grados y rachas de viento en Yucatán

Las precipitaciones no evitarán que el ambiente se mantenga cálido a caluroso. Las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 36 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la costa se esperan valores de entre 28 y 30 grados.

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El viento cambiará de dirección durante el día: por la mañana predominará del este y por la tarde del noreste, con velocidades de entre 15 y 20 kilómetros por hora. Sin embargo, durante las lluvias podrían presentarse rachas superiores a los 60 kilómetros por hora.

En el litoral yucateco también se prevé oleaje cercano a los dos metros de altura, una condición que podría complicar las actividades marítimas y recreativas.

Lluvias en Yucatán podrían causar encharcamientos e inundaciones

La combinación de precipitaciones intensas y rachas de viento podría ocasionar encharcamientos, inundaciones en calles y dificultades para circular en algunas zonas, especialmente durante las horas de mayor actividad de las lluvias.

Ante este escenario, se recomienda evitar cruzar vialidades inundadas, conducir con precaución y mantenerse atento a los avisos de las autoridades meteorológicas y de Protección Civil.

Las condiciones pueden variar entre municipios, por lo que conviene considerar el pronóstico por región antes de realizar traslados, sobre todo durante la tarde, cuando se espera un aumento de la intensidad de las precipitaciones.