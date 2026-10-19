Frente Frío 2 provocará lluvias y descargas eléctricas en Quintana Roo este lunes 19 de octubre

El Frente Frío Número 2 provocará lluvias muy fuertes en el norte de Quintana Roo durante este lunes 19 de octubre, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc).

Según el reporte de sistemas meteorológicos actuales, emitido a las 6:00 horas, el sistema frontal se encuentra sobre el noreste y sur del Golfo de México, lo que favorecerá las precipitaciones.

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Pronostican lluvias y descargas eléctricas en seis municipios

La Coeproc informó que, de las 7:00 a las 10:00 horas, se pronostican lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Isla Mujeres, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Cozumel.

Además, se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, así como oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente durante los periodos de lluvia y viento fuerte.

Recomiendan precaución por oleaje elevado

Ante estas condiciones meteorológicas, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada y priorizar su seguridad. También recomendó consultar con las capitanías de puerto sobre las actividades permitidas en el mar, debido al oleaje elevado.

Las autoridades llaman a evitar exponerse a situaciones de riesgo y mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico del tiempo durante este lunes.