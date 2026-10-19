Clima en Yucatán 20 de octubre: Vaguada mantendrá las lluvias fuertes este martes

La probabilidad de lluvias continuará en Yucatán durante este martes 20 de octubre mientras permanecen las temperaturas calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este día se prevén lluvias fuertes debido a una débil vaguada inducida desde el golfo de México, aunado al ingreso de aire húmedo desde el Caribe.

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El ambiente permanecerá caluroso durante el día, y templado a cálido en la noche, con vientos dominantes del noreste, de 15 a 25 km/h con posibles rachas mayores a 40 km/h.

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En Mérida, la temperatura máxima rondará los 36° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° al amanecer. Las primeras horas podrían sentirse ligeramente frescas, aunque por la noche continuará el ambiente cálido.

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En Progreso, se esperan temperaturas de entre 24 y 32° , con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

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Para Tekax, al sur del estado, se pronostican valores de entre 23 y 31° , mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 23 y 30°.

En Valladolid, el termómetro se ubicará entre 24 y 36°, además de que existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante las condiciones previstas, Procivy recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas.