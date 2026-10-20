Jorge Gutiérrez Contreras asume la titularidad de la Secretaría de Salud de Quintana Roo

Jorge Gutiérrez Contreras asumió la titularidad de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales de Salud (SESA) de Quintana Roo, luego de desempeñarse como subsecretario de la dependencia desde 2023.

Gutiérrez Contreras estará a cargo de las áreas relacionadas con la atención médica, la prevención de enfermedades y la vigilancia epidemiológica, así como de los servicios de salud que se brindan en los 11 municipios del estado.

Antes de asumir el cargo, se desempeñó como jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, subdirector de Prevención y Promoción de la Salud de SESA y subdirector médico del Hospital del ISSSTE en Cancún.

De acuerdo con la información difundida sobre su nombramiento, entre las tareas de la dependencia se encuentra dar continuidad a los programas de salud, fortalecer la prevención de enfermedades y mantener la coordinación con las instituciones del sector.