Claudia Sheinbaum continúa hoy su gira en le Península de Yucatán tras supervisar hospitales en Quintana Roo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició ayer su gira de trabajo en Quintana Roo con la supervisión de infraestructura hospitalaria en la capital del estado, donde también escuchó solicitudes de habitantes y representantes de comunidades rurales.

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Posteriormente viajó a Cancún, donde acudió al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), acompañada de autoridades estatales y de Seguridad, y se reunió con directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El recorrido forma parte de la agenda que abarcará este fin de semana los tres estados que conforman la Península de Yucatán, tal como anunció en la conferencia La Mañanera.

La Presidenta recorrió el Hospital Materno Infantil Morelos y escuchó necesidades de pacientes y trabajadores.

Aunque no brindó entrevistas a los medios de comunicación durante su visita a Chetumal, la Mandataria respondió, luego de encabezar un evento privado en el Hospital Materno Infantil Morelos, que en materia de salud habría "todo el apoyo para Quintana Roo".

Tal como ha sucedido en otras actividades que ha realizado en Chetumal, prácticamente no existió un dispositivo especial de seguridad durante las actividades efectuadas por la Jefa del Ejecutivo federal.

Sin embargo, hubo un evidente reajuste de la agenda, ya que, además de que se cancelaron visitas previamente establecidas, se modificó el orden de los recorridos.

El evento privado en el Hospital Materno Infantil Morelos fue el primero de la jornada: inició a las 14:00 horas, cuando originalmente estaba programado para las 17:00.

También se cancelaron las visitas al Centro de Salud de la colonia Payo Obispo y al hospital general. Según la agenda inicial, estaba previsto que pernoctara en Chetumal; sin embargo, poco antes de las 17:00 horas se trasladó vía aérea a Cancún, donde continuó sus actividades.

Sheinbaum Pardo arribó y partió del Aeropuerto Internacional de Chetumal en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, marcado con el número de serie 3910.

Supervisó avances de proyectos hospitalarios que buscan ampliar la atención médica en Quintana Roo.

En sus redes sociales, la Presidenta publicó: "Visitamos el Hospital Materno Infantil Morelos del IMSS-Bienestar para conversar con las pacientes y el personal de salud, escuchar sus experiencias y conocer sus necesidades".

Añadió que también supervisaron los avances en la construcción de dos nuevos hospitales que fortalecerán la atención médica en la entidad.

El nuevo hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) contará con 90 camas censables. Además, este nosocomio tendrá más especialidades y equipo médico, ampliando la capacidad de la unidad actual, que cuenta con 30 camas.

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También informó que supervisó el nuevo Hospital General del IMSS-Bienestar, que tendrá 120 camas censables, 152 no censables y 14 especialidades, para ampliar los servicios de salud para las familias quintanarroenses.

"Seguimos trabajando para ampliar la infraestructura hospitalaria y garantizar más y mejores servicios de salud para todas y todos. ¡Vamos avanzando!", resaltó.

La presencia de la Presidenta fue aprovechada por habitantes de Chetumal y comunidades rurales para solicitar apoyo y presentarle proyectos, como el de aprovechamiento del sargazo.

El chetumaleño Guillermo Pedro Rodríguez Ortiz le entregó un proyecto tecnológico para la deshidratación del alga marina, lo que permitiría reducir una tonelada a apenas 150 kilogramos de material residual.

Asimismo, integrantes del Comisariado Ejidal de Sac-Xan, del municipio Othón P. Blanco, entregaron a la Presidenta una solicitud para contar con una sucursal o, al menos, un cajero del Banco del Bienestar, a fin de beneficiar a un promedio de 16 mil personas de nueve comunidades rurales.

"Requerimos el apoyo de la Presidenta, necesitamos al menos un cajero del Bienestar en el poblado; es un riesgo trasladarse decenas de kilómetros", insistió uno de los solicitantes.

Habitantes de Sac-Xan solicitaron un cajero del Banco del Bienestar para beneficiar a nueve comunidades rurales. / Efrén Martín

La petición fue entregada directamente a Sheinbaum Pardo, quien se comprometió a analizarla para determinar su viabilidad.

Entre quienes se acercaron a saludarla, una persona portaba una playera de los Pumas de la UNAM, equipo del que Sheinbaum Pardo es aficionada. La Presidenta entonó la frase característica del cántico auriazul: "Cómo no te voy a querer".

Padres de familia acompañados de sus hijos, además de ciudadanos que solicitaron algún tipo de apoyo, aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías con Sheinbaum Pardo, quien accedió gustosa.

La inversión para convertir la Clínica Hospital del ISSSTE en Chetumal en un nuevo hospital general supera los 700 millones de pesos, aunque inicialmente se había anunciado en 630 millones.

El nuevo Hospital General del ISSSTE incluirá quimioterapia, inhaloterapia, clínica del dolor, medicina física, unidades de hemodiálisis y más de 15 consultorios de especialidades. La construcción abarcará 18 mil 440 metros cuadrados y registra un avance superior al 58 por ciento.

Para la construcción del nuevo Hospital General de Zona del IMSS en Chetumal, que sustituirá al actual Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número Uno, se proyecta una inversión aproximada de 2 mil 967 millones de pesos.

El proyecto permitirá fortalecer la atención de segundo nivel para aproximadamente 111 mil derechohabientes de distintas zonas de la entidad.

El nuevo Hospital General de Zona de Chetumal forma parte de un paquete prioritario de 11 obras de infraestructura hospitalaria que impulsa el Gobierno federal en Quintana Roo para ampliar la cobertura médica, modernizar instalaciones y responder al crecimiento de la población.

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Durante los recorridos de supervisión en Chetumal, no estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Salud, Flavio Carlos Rosado, ni la presidenta municipal, Yensunni Martínez Hernández.

En Cancún, Sheinbaum Pardo acudió al C5, donde estuvo acompañada por autoridades estatales y de Seguridad, con quienes realizó un recorrido y abordó temas prioritarios para la entidad. Más tarde, se reunió con directivos del IMSS.

JGH