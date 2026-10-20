SEMA señala que traslado de delfines de Ventura Park depende de autoridades federales

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo señaló que cualquier decisión sobre el traslado, resguardo, rehabilitación o destino de los delfines de Ventura Park deberá contar con la intervención de las autoridades ambientales federales, ante la petición ciudadana promovida por organizaciones de la sociedad civil.

A través de un posicionamiento, la dependencia estatal precisó que la regulación, autorización y supervisión del manejo de mamíferos marinos en cautiverio corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de acuerdo con sus respectivas atribuciones.

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La postura se dio luego de las publicaciones de organizaciones civiles relacionadas con la solicitud para trasladar a los delfines que permanecen en Ventura Park, así como con la propuesta de establecer un Centro de Investigación de Vida Silvestre (CIVS) en Quintana Roo.

La SEMA indicó que cualquier determinación sobre los ejemplares deberá realizarse mediante las autorizaciones correspondientes y con base en criterios técnicos, veterinarios y científicos que garanticen su bienestar.

La dependencia estatal también reconoció la importancia de la participación ciudadana y el trabajo de las organizaciones civiles en favor de la protección y el bienestar animal.

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Asimismo, manifestó su disposición al diálogo y a colaborar con quienes buscan el bienestar de los animales, aunque enfatizó que las decisiones en materia de vida silvestre deben sustentarse en conocimiento científico, responsabilidad y respeto al marco legal.

Hasta el momento, el posicionamiento de la SEMA establece las competencias de las autoridades involucradas, sin anunciar una fecha para el posible traslado de los delfines ni confirmar la creación del centro de investigación propuesto.