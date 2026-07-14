Ambientalistas ponen “bajo la lupa" cobro de 50 pesos por actividades con delfines en Quintana Roo

La aplicación de los recursos obtenidos mediante el cobro de 50 pesos a turistas por actividades recreativas, educativas, terapéuticas o de interacción con delfines en cautiverio fue puesta bajo cuestionamiento por falta de transparencia, señalamiento dirigido al titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema), Óscar Rébora Aguilera, y a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, por el colectivo Manglares Más Vivos Más Sanos.

La representante del colectivo, Selene Tejada Bravo, expuso que este martes vence el plazo otorgado por Transparencia para que las autoridades antes mencionadas proporcionen un informe completo al respecto.

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“Lo que ha hecho Sema y el Gobierno de Quintana Roo al medio ambiente ha sido todo, según ellos, menos sus obligaciones. Nada tiene que ver con perros y gatos. Tiene que ver con defender los manglares, defender la vida silvestre, defender la vida, no los intereses privados junto con Mara Lezama. Estamos muy molestos por la poca transparencia”, enfatizó.

Detalló que solicitaron, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y con el folio 340026700353026, la rendición de cuentas sobre los ingresos obtenidos en Quintana Roo y administrados por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, por concepto del Fideicomiso “Fondo de Protección de Especies Marinas”.

El plazo para responder la solicitud de información vence hoy, según los promoventes / Especial

Al respecto, señaló que pidieron conocer los ingresos recaudados desde la entrada en vigor del Impuesto sobre las Errogaciones por Participar en Actividades con Animales Acuáticos, establecido en el Decreto 078, por el que se derogan y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo.

Asimismo, buscan conocer a qué actividades se destinan dichos recursos, qué uso se ha dado a los fondos recaudados, cuáles son los lineamientos para determinar el impuesto y qué beneficios ha generado para los mamíferos marinos en Quintana Roo.

A su vez, la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) Latinoamérica lanzó una petición para exigir a las autoridades de Quintana Roo la creación de un santuario para delfines, al concentrar la entidad el 80 por ciento de los delfinarios del país.

Las autoridades locales prefirieron guardar silencio, pese a que en redes sociales se dicen “vigilantes del buen trato” a los cetáceos.

PETA Latinoamérica impulsa la creación de un santuario para cetáceos / Especial

Modificaciones a la ley

La reforma a la Ley General de Vida Silvestre, en 2025, restringió los espectáculos con estos mamíferos marinos y prohibió su reproducción en cautiverio, pero dejó sin una ruta clara a los ejemplares que ya permanecían bajo resguardo.

En la entidad, considerada una de las principales zonas turísticas del país, operan 18 de los 31 delfinarios registrados en México. Se estima que entre 200 y 240 animales siguen en cautiverio, aunque no existe un censo oficial actualizado.

Uno de los casos más visibles es el de nueve delfines alojados en el antiguo espacio que ocupaba Ventura Park, en Cancún. Autoridades estatales aseguran que no están abandonados y que reciben atención veterinaria especializada.

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Ubicación de delfinarios

Los delfinarios en Quintana Roo están ubicados en varias localidades, siendo Cancún la más conocida. Aquí algunos de los delfinarios y sus ubicaciones: Dolphin Discovery: Clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en octubre de 2025; Delphinus: 100 ejemplares en 7 locaciones, incluyendo Riviera Maya, Cancún, Playa Mujeres y Puerto Morelos, Delfinarios en Cozumel: Dos delfinarios en Cozumel, con leones marinos y manatíes, uno en Isla Mujeres.

Estos delfinarios han sido parte de la oferta turística en la Riviera Maya, pero con la nueva reforma, su funcionamiento y ubicación están bajo estricta supervisión y regulación.