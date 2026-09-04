Bloquean la Zona Hotelera de Cancún para exigir reubicar a los delfines abandonados en el parque acuático

Una manifestación de aproximadamente 15 personas fue realizada la mañana de este viernes en el kilómetro 5 de la zona hotelera, en donde fue bloqueada parcialmente la circulación en el carril de subida, en una protesta frente a las oficinas de la SEMARNAT para la reubicación de seis delfines que se encuentran en estado de abandono en un parque acuático cerrado desde hace meses.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal recibieron el reporte de esta concentración de ciudadanos, alrededor de las 8:45 horas, lo que generó un caos vial en el sentido del centro de la ciudad hacia el Asta Bandera, a la altura de los semáforos que se encuentran en el acceso al Jardín del Arte, en el lado de la laguna.

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Ante esta situación, los agentes de Tránsito activaron un dispositivo vial para tratar de agilizar la circulación en este punto del bulevar Kukulcán.

Los participantes exhibieron varias lonas en las que señalaban que se trataba de una protesta ciudadana pacífica, exigiendo respuestas a las autoridades y la puesta en marcha de un plan de reubicación de los delfines que permanecen sin la atención adecuada. Los manifestantes invadieron el carril derecho de la circulación, lo que generó un severo congestionamiento vial en el horario pico del tráfico, por el ingreso de los miles de trabajadores a los centros de hospedaje.

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La protesta fue realizada frente a las oficinas de la SEMARNAT, para exigir la reubicación de los delfines que se encuentran en las instalaciones de lo que fue el parque acuático Ventura Park, el cual se encuentra cerrado.

La manifestación concluyó alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando se normalizó la circulación vehicular en la zona hotelera.