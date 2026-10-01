Profepa mantiene vigilancia sobre nueve delfines asegurados en Dolphin Connection Cancún

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que mantiene bajo seguimiento permanente a los nueve delfines asegurados en las instalaciones de Dophin Connection Cancún, antes conocido como Dolphinaris Cancún tras las irregularidades que se detectaron en el sitio.

Los ejemplares, de la especie Tursiops aduncus, se encuentran bajo vigilancia médica mientras se analiza su evolución y se determina si alguno de ellos puede ser trasladado a otro lugar sin poner en riesgo su vida.

Profepa intervino por primera vez en octubre de 2025, cuando se determinó la clausura total temporal del predio y el aseguramiento de los nueve delfines. En ese momento se reportaron estanques con agua turbia y deficiencias en la limpieza de las instalaciones.

Desde entonces, se estableció una serie de medidas correctivas para mejorar el entorno de los delfines, además de atener su estado de salud.

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De acuerdo con la dependencia federal actualmente existen avances importantes:

El sistema de soporte de vida de los estanques fue modificado para aumentar la recirculación del agua, el mejoramiento de las condiciones de limpieza.

Además se informó que el agua cumple actualmente con los parámetros de calidad y que ya no se detectan los agentes patógenos identificados anteriormente.

Además, los delfines reciben atención veterinaria que incluyen estudios clínicos, vigilancia de su alimentación y evaluaciones individuales para conocer la evolución de cada uno.

Los nueve delfines que permanecen en las instalaciones de Dolphin Connection Cancún no están abandonados ni desatendidos. Desde la clausura del sitio, la Profepa ha ordenado medidas para mejorar las condiciones de los delfines y del recinto y revisa continuamente el cumplimiento de estas medidas, mientras el procedimiento administrativo continúa en curso. 👉🏼 Más información: https://t.co/wJuy8OQWx3 — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) October 1, 2026

Tres delfines tendrían pocas posibilidades de ser trasladados

Los nueve delfines presentan diferentes padecimientos que requieren atención y seguimiento, entre ellos afectaciones oculares, lesiones y alteraciones en la lengua y mucosa oral, desgaste dental y otras condiciones crónicas.

La autoridad informó que, de manera preliminar, tres de los ejemplares difícilmente podrían ser candidatos a una reubicación, debido al riesgo que representaría el traslado considerando su estado de salud.

En el caso de los otros seis, la posibilidad de trasladarlos continúa bajo análisis con especialistas. Para determinar si un ejemplar puede ser movilizado, se requiere una valoración clínica actualizada, estudios sanguíneos y parámetros que permitan comprobar su estabilidad.

También tendría que cumplirse una cuarentena estricta para reducir cualquier riesgo sanitario tanto para los delfines como para los ejemplares que se encuentren en el sitio de destino.

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La Profepa señaló que la decisión no dependerá únicamente de la condición física de los animales, pues también serán considerados sus aspectos conductuales y sociales, así como los vínculos que mantienen entre ellos.

La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, señaló que la intervención de la dependencia ha permitido mejorar las condiciones en las que se encuentran los nueve ejemplares y sostuvo que el objetivo inmediato es garantizar que reciban atención adecuada.

“Al mismo tiempo, estamos evaluando responsablemente cuáles ejemplares pueden ser reubicados sin poner en riesgo su vida. La prioridad son y seguirán siendo los delfines”, afirmó.