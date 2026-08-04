Profepa reabre debate sobre eutanasia de mamíferos marinos; revive polémica por los delfines de Ventura Park en Quintana Roo

Las declaraciones de Gustavo Ampugnani, director general de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sobre la necesidad de abrir el debate en torno a la eutanasia para mamíferos marinos con enfermedades terminales o sufrimiento irreversible, reavivaron la discusión sobre el futuro de los nueve delfines que permanecen en el clausurado Dolphin Discovery Ventura Park.

Organizaciones ambientalistas rechazaron esa posibilidad, mientras que el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) de Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera, aseguró que los ejemplares se encuentran en buenas condiciones.

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La controversia surge a poco más de un año de la entrada en vigor de la llamada “Ley Mincho”, que prohíbe el uso de mamíferos marinos en espectáculos y abrió un nuevo panorama para los delfinarios del país. El caso de los nueve ejemplares que permanecen en Ventura Park volvió a colocar sobre la mesa el debate sobre su destino.

Durante una entrevista con Milenio, Ampugnani explicó que la eutanasia únicamente podría considerarse para ejemplares con padecimientos terminales o sufrimiento irreversible, bajo criterios veterinarios y de bienestar animal. Por ello, consideró necesario analizar ese escenario en situaciones específicas. Sus declaraciones generaron reacciones entre organizaciones dedicadas a la protección de la fauna.

Integrantes de estos colectivos rechazaron esa posibilidad, al considerar que, después de años de explotación con fines de entretenimiento, se debe garantizar la atención de los ejemplares y buscar alternativas que prioricen su bienestar.

Como antecedente se encuentra el caso de Mincho, un delfín de 38 años que en el 2020 sufrió un fuerte impacto contra el concreto durante un espectáculo, mientras padecía ceguera y cáncer. La difusión de ese hecho impulsó la reforma que posteriormente fue conocida como “Ley Mincho”; sin embargo, activistas sostienen que las condiciones de vida de los mamíferos marinos en cautiverio continúan siendo motivo de preocupación.

El delfinario de Ventura Park fue clausurado por la Profepa en octubre del 2025, donde permanecen los nueve ejemplares que actualmente concentran la atención pública. No obstante, especialistas señalan que la problemática trasciende este caso y refleja los retos que enfrenta el país respecto al destino de los mamíferos marinos mantenidos bajo resguardo humano.

Durante décadas, los delfinarios mexicanos reprodujeron estas especies para actividades de entretenimiento. Expertos coinciden en que liberarlos directamente al océano no suele ser una alternativa viable, debido a que muchos nacieron o pasaron la mayor parte de su vida bajo cuidado humano y no desarrollaron las habilidades necesarias para sobrevivir en libertad.

Como opción, el secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera, ha planteado la creación de un santuario marino especializado en Cozumel, donde los animales puedan permanecer en espacios más amplios y con menor interacción humana.

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A esta situación se suma la crisis financiera de The Dolphin Company, empresa propietaria de Dolphin Discovery, que inició un proceso de bancarrota en Estados Unidos durante el 2025. La incertidumbre sobre el futuro de varios de sus parques y de los mamíferos marinos bajo su cuidado ha intensificado la discusión sobre el destino de los ejemplares que permanecen bajo su responsabilidad.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había informado sobre una determinación para aplicar la eutanasia a los nueve delfines que permanecen en Ventura Park. Mientras continúan los análisis sobre su atención y eventual reubicación, organizaciones civiles mantienen el seguimiento del caso y exigen que cualquier decisión se base en criterios científicos, veterinarios y de bienestar animal.