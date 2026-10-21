Clima en Quintana Roo 21 de octubre: Pronostican chubascos y vientos de hasta 40 km/h

La Coordinación Estatal de Protección Civil pronosticó intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas durante la mañana de este miércoles en seis municipios de Quintana Roo, además de vientos con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

De acuerdo con el aviso de la dependencia, de las 7:00 a las 10:00 horas se esperan estas condiciones meteorológicas en Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Playa del Carmen y Cozumel.

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Protección Civil advirtió que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones y mantenerse informada.

Asimismo, recomendó consultar con las capitanías de puerto las actividades permitidas en el mar, a fin de priorizar la seguridad ante las condiciones meteorológicas.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que una zona de baja presión frente a la costa este de Estados Unidos mantiene 40 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico tanto en las próximas 48 horas como en los siguientes siete días.

A las 6:00 horas de este miércoles, el sistema se localizaba a 2 mil 430 kilómetros al noreste de Cancún y se desplazaba lentamente hacia el noreste.