Lluvias exhibieron saturación del drenaje en la Zona Hotelera de Cancún

Tras las recientes lluvias, cuadrillas de trabajadores de la concesionaria Aguakan intentaban resolver la saturación de la red de drenaje a la altura del kilómetro 3.5 de la zona hotelera. De acuerdo con Luisa Aburto, una de las responsables de las labores, tuvieron que cortar una tubería que provocaba una obstrucción, lo que ocasionó rebosamientos en la calle Pescador.

Según especialistas y activistas, el constante crecimiento inmobiliario y turístico en la zona hotelera de Cancún supera la capacidad de un sistema sanitario con más de 50 años de antigüedad. Esta situación genera derrames de aguas residuales que ejercen una presión crítica sobre la laguna Nichupté, los humedales y arrecifes del Caribe Mexicano.

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La asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) ha cuestionado la autorización continua de nuevos desarrollos, pese a que diagnósticos previos ya advertían sobre las limitaciones operativas de la infraestructura existente.

La organización sostuvo que desde hace años la zona hotelera ya no soporta una mayor carga y que el entonces Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) había alertado sobre las deficiencias de la red. Asimismo, señaló que el municipio tiene conocimiento de descargas ilegales.

La antigüedad del alcantarillado, diseñado hace casi cinco décadas para atender una demanda habitacional y turística muy inferior a la actual, agrava considerablemente el panorama. El deterioro de las instalaciones propicia colapsos y taponamientos recurrentes, que favorecen los vertimientos de aguas residuales y contribuyen al daño ambiental.

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Postura oficial

Ricardo Archundia Pérez, presidente operativo del Instituto de Infraestructura Turística de Quintana Roo (Infratur), reconoció el desafío que representa gestionar servicios con más de medio siglo de antigüedad. Sin embargo, defendió la viabilidad de nuevos proyectos inmobiliarios, siempre que estén condicionados a inversiones paralelas en servicios públicos. También destacó la necesidad de modernizar las ciudades y fortalecer la coordinación institucional para mejorar las prestaciones urbanas, al señalar que el Gobierno estatal impulsa una planeación integral orientada a la transparencia y al desarrollo de las localidades.

La concesionaria llevó a cabo la segunda etapa de las obras de infraestructura sanitaria en la zona hotelera de Cancún, con una inversión superior a los 29 millones de pesos, destinada a ampliar la cobertura del drenaje.