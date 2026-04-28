Q. Roo destaca en intervención de zonas arqueológicas con el programa “Promeza”

Quintana Roo se colocó entre los cinco estados con mayor intervención en su patrimonio histórico a nivel nacional mediante el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), informó Margarito Molina, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la entidad.

“Quintana Roo fue de los cinco estados donde se aplicó Promeza y el que más sitios intervino”, señaló.

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El funcionario adelantó que se impulsarán nuevas estrategias de difusión sobre la riqueza histórica del estado, entre ellas una revista especializada y programas en video que se distribuirán a nivel nacional, enfocados en los 14 espacios abiertos al público: Tulum, Cobá, San Gervasio, San Miguelito, El Rey, Muyil, Xel-Há, El Meco, Oxtankah, Kohunlich, Dzibanché-Kinichná, Chacchoben, Ichkabal y Chakanbakán.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que los monumentos arqueológicos -bienes muebles e inmuebles producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como restos humanos, flora y fauna asociados- son propiedad de la nación.

El esquema tiene como prioridad remodelar las condiciones de acceso, fortalecer el turismo cultural y educativo, así como reforzar la difusión de la riqueza patrimonial / POR ESTO!

Asimismo, otorga al INAH la facultad de autorizar su uso comercial, por lo que las comunidades indígenas no cuentan con ese derecho en estos espacios.

En enero del 2025, el entonces director general del Instituto, Diego Prieto Hernández, destacó una inversión de mil millones de pesos destinada a 10 sitios en Quintana Roo, como parte de las acciones vinculadas a la construcción del Tren Maya.

El programa Promeza no sólo buscó mejorar las condiciones de acceso y conservación, sino también fortalecer el turismo cultural y educativo en la entidad, de acuerdo con el organismo.

De acuerdo con Margarito Molina, el programa -ya concluido- incluyó acciones de investigación, creación de nuevas unidades de servicio y equipamiento, entre otros trabajos.

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Además, recordó que se construyeron dos museos: el de la Costa Oriental de Tulum y el Histórico de Felipe Carrillo Puerto, con lo que se cumplieron 15 metas en la entidad mediante Promeza, iniciativa federal orientada a la restauración, conservación y mejora de infraestructura.

Entre los espacios destacados se encuentra Cobá, hogar de Nohoch Mul, la pirámide más alta de la península, ubicada entre lagunas y selva; así como San Gervasio, en la isla de Cozumel, considerado un importante centro de peregrinación dedicado a la diosa Ixchel.

También resalta Kohunlich, conocido por el Templo de los Mascarones, que conserva grandes rostros de estuco en honor al dios solar, y Muyil, enclavado en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y conectado por canales de agua cristalina.