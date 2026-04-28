Empleo en México crece en 2026: aclaran cifras y reportan más de 422 mil ocupaciones nuevas en el primer trimestre

El Gobierno de México presentó un balance sobre la situación laboral del país durante el primer trimestre de 2026, en el que destacó un incremento en el número de personas con empleo y una aclaración clave sobre la interpretación de las cifras difundidas recientemente.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, explicaron que algunos análisis han confundido indicadores distintos, lo que generó interpretaciones erróneas sobre una supuesta caída en el empleo.

Aclaración sobre cifras de empleo: ENOE vs IMSS

Las autoridades precisaron que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) mide la ocupación en general, incluyendo trabajadores independientes, empleadores y personas sin sueldo en negocios familiares.

En contraste, el IMSS registra únicamente empleos formales con nombre y apellido, es decir, trabajadores que cuentan con seguridad social y cotizan en el sistema.

Esta diferencia fue clave para aclarar versiones que señalaban una pérdida de empleos formales, cuando en realidad se trató de una interpretación incorrecta de los datos.

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Más de 422 mil personas ocupadas en el país

De acuerdo con la STPS, al comparar el primer trimestre de 2026 con el mismo periodo del año anterior, se registró un aumento de 422 mil personas ocupadas, lo que refleja un crecimiento en las oportunidades laborales en el país.

Este avance se traduce en más personas con acceso a ingresos y estabilidad económica, en línea con la evolución positiva del mercado laboral.

Además, se informó que la tasa de desocupación se ubicó en 2.4 por ciento, una de las más bajas entre los países de la OCDE, con una tendencia descendente a lo largo del trimestre.

Empleo formal también muestra crecimiento

Por su parte, el IMSS reportó que entre enero y marzo de 2026 se generaron 207 mil nuevos empleos formales, alcanzando un total de más de 22.7 millones de puestos registrados.

Este dato contrasta con versiones que hablaban de una pérdida de más de 200 mil empleos, las cuales fueron desmentidas por las autoridades al señalar que no corresponden a registros administrativos.

Asimismo, en los últimos 12 meses se han creado alrededor de 250 mil empleos formales, lo que confirma una tendencia de crecimiento sostenido.

Mejora en salarios y condiciones laborales

Otro de los indicadores destacados fue el salario promedio de los trabajadores afiliados al IMSS, que alcanzó los 663.5 pesos diarios, con un incremento anual de 7.1 por ciento.

Este aumento refleja una mejora en las condiciones laborales y en el poder adquisitivo de los trabajadores formales.

Además, se reportó que la pobreza laboral se encuentra en su nivel más bajo desde que se tiene registro, lo que indica que más personas pueden cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos.

#MañaneraDelPueblo. Destaca @marathb que desde enero del 2019 a la fecha se han creado 6.9 millones de empleos y el 58 por ciento, alrededor de 4 millones, son empleos formales. “Lo más importante es el bienestar de las familias” en el actual modelo económico pic.twitter.com/NxZn9EpiJK — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) April 28, 2026

Sectores que impulsan el empleo

Las autoridades señalaron que sectores como servicios, restaurantes y actividades profesionales han contribuido al crecimiento del empleo, con miles de nuevas personas ocupadas en estas áreas.

Estos resultados están vinculados al dinamismo económico y a la capacidad del mercado para absorber fuerza laboral.

Gobierno destaca tendencia positiva

La presidenta Claudia Sheinbaum resumió el balance al señalar que el país registra 422 mil empleos más en comparación anual, además de alcanzar en marzo de 2026 el nivel más alto de empleo formal en la historia.

El mensaje central del Gobierno fue claro: los indicadores muestran crecimiento en el empleo, estabilidad en el mercado laboral y mejoras en los ingresos, pese a interpretaciones que apuntaban en sentido contrario.

Con estos datos, la administración federal busca reforzar la confianza en la evolución económica y en las oportunidades laborales para la población.

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