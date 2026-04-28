Apagones en Yucatán hoy: reportan colonias sin luz en Mérida y Kanasín este martes 28 de abril

Los apagones nuevamente se repiten en Yucatán en plena ola de calor, pues vecinos de diversas colonias en Mérida y Kanasín han reportado sobre los problemas con el servicio eléctrico este martes 28 de abril.

Mediante grupos de redes sociales, vecinos han compartido sus quejas respecto a los apagones que se registran en diversas zonas de Mérida y su zona conurbada.

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Entre las colonias afectadas en Mérida se encuentran Centro, Vicente Solís, Canto, Polígono, Salvador Alvarado.

En el caso de Kanasín, las zonas afectadas son Alameda, Villas de Oriente, Valle Oriente, Fontana, Palmas de San Pedro y Amalia Solórzano II.

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Tras reportar la situación a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les han informado que la situación sería atendida en un lapso de 4 a 10 horas.