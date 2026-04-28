Emergencia en Dzitás: muere turista estadounidense a bordo de un autobús

Un hombre de 55 años, procedente del estado de Misuri, Estados Unidos, murió de manera repentina mientras viajaba en un autobús turístico con destino a Cancún, en un hecho ocurrido durante el trayecto en territorio yucateco.

Según información preliminar, el incidente se registró cuando el pasajero comenzó a sentirse mal y posteriormente se desplomó dentro de la unidad.

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Ante la situación, el conductor decidió detener su marcha en el municipio de Dzitás y solicitó de inmediato la intervención de los servicios de emergencia.

Mientras arribaban los paramédicos, algunos de los ocupantes del autobús intentaron auxiliar al hombre, acomodándolo cerca de la entrada para facilitar su atención. No obstante, al llegar, el personal prehospitalario únicamente pudo confirmar que ya no presentaba signos vitales.

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Las primeras indagatorias apuntan a una posible causa natural, ya que no se encontraron huellas de violencia. El caso fue turnado a las instancias correspondientes para los procedimientos legales y la determinación oficial de las causas de la muerte.