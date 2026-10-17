Detienen a joven que merodeaba en techos de viviendas en Cancún

Momentos de tensión vivieron los vecinos de dos calles del fraccionamiento Leonardo Rodríguez Alcaine, en la Supermanzana 515, cuando detectaron a un sujeto que merodeaba sus hogares desde las azoteas de varias viviendas en la Manzana 4, a unos metros de la avenida 127.

Ante esta situación de riesgo, los habitantes de las calles 48 y 50 se organizaron para acorralar al presunto delincuente, quien posteriormente fue detenido por elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito.

El llamado de auxilio fue realizado por los vecinos de esta parte del fraccionamiento, quienes descubrieron que un joven se encontraba en el techo de una vivienda, luego de haber pasado por varias de las azoteas de una fila de domicilios.

Las primeras versiones indicaron que el intruso logró meterse al patio de uno de los inmuebles, en donde habría tomado unas tijeras, pero fue detectaron y trató de huir, con lo que habitantes de las dos calles que rodean la Manzana 4, se organizaron para proceder a su detención.

Policías municipales detuvieron a un joven señalado por vecinos de merodear en las azoteas de viviendas del fraccionamiento Leonardo Rodríguez Alcaine, en Cancún.

Dos patrullas de la Policía Municipal arribaron al lugar y brindaron apoyo a los vecinos, con lo que concretaron la captura del presunto ladrón y lo subieron a una de las unidades, para continuar con el procedimiento correspondiente.

Algunos vecinos dijeron a los policías que alrededor de las 7 de la mañana, el sospechoso ya había sido visto por las azoteas de varios domicilios en el otro extremo de la Manzana 4, con la aparente intención de cometer robos.

Sin embargo, hasta el mediodía fue sorprendido en uno de los techos y de esta manera, corrió la alerta vecinal como medida de autoprotección.

Policías municipales detuvieron a un joven señalado por vecinos de merodear en las azoteas de viviendas del fraccionamiento Leonardo Rodríguez Alcaine, en Cancún.

El detenido fue trasladado en una patrulla a la base de la corporación para los trámites de la puesta a disposición ante el Ministerio Público por el delito de allanamiento de morada, en espera de que la parte agraviada presente la denuncia correspondiente.

Los policías indicaron a los vecinos que ese joven ya había sido reportado en diferentes ocasiones por acechar domicilios de este rumbo de la ciudad.

Por este motivo, los habitantes de las diferentes calles del fraccionamiento Leonardo Rodríguez Alcaine mencionaron a los uniformados que se mantienen enlazados a través de diferentes grupos de WhatsApp para mantener una vigilancia vecinal.