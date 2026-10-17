Ruta 17 MOBI Cancún: ¿cuánto costarán los transbordos y dónde comprar la tarjeta?

El próximo lunes 19 de octubre iniciará operaciones la Ruta 17 Leona Vicario, la primera ruta urbana del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI) en la ciudad. El servicio será gratuito del 19 al 26 de octubre y a partir del 27 de octubre aplicará el esquema de pago electrónico con beneficios de transbordo.

Noticia Destacada Ruta 17 de MOBI Cancún ofrecerá servicio gratuito: Conoce las fechas oficiales y a qué lugares conectará

¿Cuál será el recorrido de la Ruta 17 MOBI en Cancún?

La ruta tiene un recorrido de 44.5 kilómetros y atenderá 99 colonias. Se estima que beneficiará a 242 mil 821 personas, con cobertura sobre 85 mil 796 viviendas, 148 escuelas y 8 mil 634 unidades económicas. Partirá de la calle Isla Hawái, a la altura del Arco Norte, y tendrá su punto de retorno en Plaza Las Américas. Circulará por corredores como Lak’in, Leona Vicario y Tulum, facilitando el acceso a la Universidad de Quintana Roo campus Cancún, el Cobach plantel 4, el Mercado Lak’in 259, Multiplaza Kabah y la terminal ADO.

¿Cada cuánto pasarán los autobuses de MOBI en Cancún?

Los intervalos de paso serán de aproximadamente siete minutos y medio en horas de mayor demanda y de 16 minutos en horarios de menor afluencia. La operación contempla conexión con las rutas 27 Puente Nichupté, 27 Kilómetro 0, Villas del Mar 3 Puente Nichupté, Villas del Mar 3 Kilómetro 0 y La Rehoyada, estas últimas se incorporarán de forma escalonada hacia finales de año. También tendrá tramos coincidentes con vans de las rutas 6, 23, 17, 4 x 7, 9, 69, 87 y 102.

¿Cuánto costarán los viajes y transbordos de la Ruta 17 MOBI?

El sistema de tarifas permitirá hasta tres abordajes dentro de un periodo de tres horas contado desde el primer viaje. Con tarifa general, el primer viaje costará 15 pesos; el primer transbordo, 7.50 pesos; y el segundo será gratuito, para un total de 22.50 pesos. Para estudiantes y personas mayores con credencial de Tarifa Social, el primer viaje costará 10 pesos; el primer transbordo, cinco pesos; y el segundo será gratuito, sumando 15 pesos. Las personas con discapacidad permanente que cuenten con Tarifa Cero mantendrán los viajes sin costo.

¿Dónde comprar y recargar la tarjeta MOBI en Cancún?

Para acceder a estos beneficios será necesario utilizar el mismo medio de pago electrónico en cada abordaje. Las personas usuarias podrán adquirir y recargar la tarjeta MOBI en 247 establecimientos: 101 con servicio de venta y recarga (OXXO, Dunosusa, 7-Eleven y GoMart) y 146 solo de recarga (SIX y Súper Willy’s).

¿Dónde tramitar la Tarifa Social y Tarifa Cero de MOBI?

Para tramitar la credencial de Tarifa Social o Tarifa Cero existen módulos permanentes en la Delegación Benito Juárez del Instituto de Movilidad y en el IMDAI, con atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Se instalarán módulos temporales en el área de influencia de la Ruta 17, que se anunciarán en las redes oficiales del instituto.

¿Qué colonias y servicios conectará la nueva Ruta 17 MOBI?

La Ruta 17 representa la primera etapa de integración urbana del sistema MOBI en Cancún, con el objetivo de conectar colonias del norte con centros de estudio, comercio y servicios, y de reducir el gasto diario de traslado mediante el esquema de transbordos.

JGH