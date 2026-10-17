“El Viejón”, presunto líder criminal en Cancún, es vinculado a proceso junto con otros seis

Siete personas señaladas como presuntas integrantes de un grupo criminal dedicado a la venta de drogas en Cancún, Quintana Roo, fueron vinculadas a proceso por delitos relacionados con el narcomenudeo. Entre los investigados se encuentra Ricardo "N", alias "El Viejón" o "El Apá", identificado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como presunto líder de la organización.

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Las vinculaciones fueron dictadas por jueces de Control durante distintas audiencias, luego de analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo. Los siete imputados enfrentan investigaciones por diferentes modalidades de posesión o suministro de sustancias ilícitas.

Detienen a presuntos integrantes de grupo criminal en Jardines del Sur

Uno de los casos se originó tras la detención de seis hombres, entre ellos un menor de edad, sobre la avenida Mallorca, en el fraccionamiento Jardines del Sur, ubicado en la Supermanzana 326 de Cancún. Por estos hechos, José de Jesús "N" y Alejandro "N" fueron vinculados a proceso por su probable participación en el suministro de marihuana, mientras que Alexis de Jesús "N" enfrentará un proceso por posesión con fines de suministro.

En el caso de Ricardo "N", alias "El Viejón" o "El Apá", el juez determinó vincularlo a proceso por posesión de marihuana. A los cuatro adultos se les impuso prisión preventiva por un año como medida cautelar. Respecto a los otros dos detenidos durante el mismo operativo, la Fiscalía informó que el adolescente fue puesto a disposición de la instancia especializada en delitos cometidos por menores, mientras que otro adulto es investigado por su posible relación con un homicidio calificado.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la FGE, los seis detenidos estarían relacionados con una organización dedicada a la comercialización de drogas y señalada como generadora de violencia en Cancún.

Otros tres investigados enfrentan cargos por narcomenudeo en Cancún

En audiencias distintas, Miguel "N" y Lubia "N" también fueron vinculados a proceso. El primero es investigado por presunto suministro de marihuana y metanfetamina, mientras que la mujer enfrenta cargos por posesión de ambas sustancias con fines de suministro. A los dos se les impuso prisión preventiva por un año.

El imputado Freddy Alberto "N" también permanecerá en prisión preventiva por suministro de droga. / Especial

Finalmente, Freddy Alberto "N" fue vinculado a proceso por su probable participación en el suministro de marihuana, imponiéndole el juez un año de prisión preventiva. Con estas resoluciones, los siete adultos permanecerán sujetos a proceso penal en tanto se determina su responsabilidad jurídica.

JGH