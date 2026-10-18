Incendio de autobús en la avenida Tulum causa alarma en el centro de Cancún

Un autobús se incendió la noche de este domingo en los carriles laterales de la avenida Tulum, a la altura de la Supermanzana 20, en la esquina del Teatro de la Ciudad, sin que se reportaran personas lesionadas.

Las primeras versiones señalaron que la unidad estaría asignada a una ruta de transporte público que al momento del siniestro no llevaba pasajeros y el chofer logró retirarse a salvo.

El incendio fue reportado alrededor de las 21:00 horas, cuando el autobús marcado con el número 521 presentó una posible falla en el área del motor y esto provocó que el fuego de expandiera en el interior.

Policías municipales cerraron la circulación en los carriles laterales de la avenida, para la posterior intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes sofocaron las llamas.