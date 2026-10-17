Hombre sufre descarga eléctrica al limpiar su azotea anegada en la Región 227 de Cancún; lo auxilian

Una tarde que debía ser de labores domésticas estuvo a punto de convertirse en una tragedia este sábado. Un hombre salvó la vida de milagro tras sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba labores de limpieza en la azotea de su vivienda, la cual se encontraba anegada tras las intensas lluvias que azotaron la ciudad.

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El incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando la víctima subió al techo de su inmueble para retirar la basura acumulada y las hojas que obstruían los desagües. Sin embargo, la tarea se transformó en un riesgo mortal debido a la acumulación de agua pluvial sobre la superficie.

De acuerdo con datos recabados en el sitio, el masculino caminaba entre los charcos cuando, sin darse cuenta, pisó cerca de un cable con corriente activa sumergido en el agua. Al hacer contacto con la zona energizada, el hombre recibió una violenta descarga que lo proyectó contra el suelo de concreto, dejándolo malherido y semiinconsciente.

Vecinos y transeúntes que escucharon el chispazo y los gritos solicitaron auxilio inmediato al número de emergencias 911. Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y paramédicos, quienes cortaron el suministro eléctrico para asegurar la zona y ejecutaron un delicado rescate vertical con camilla y cuerdas desde el segundo piso.

Tras ser descendido con éxito, el afectado recibió los primeros auxilios y fue trasladado de urgencia al Hospital General para recibir atención médica especializada, reportándose en condición estable y fuera de peligro.

JGH