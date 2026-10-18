Auto deportivo choca contra camioneta y termina casi dentro del manglar en el boulevard Kukulcán de Cancún

Un aparatoso percance vehicular movilizó a los cuerpos de emergencia alrededor de las 10:40 de la mañana sobre el boulevard Kukulcán, a la altura del kilómetro 10, en las inmediaciones de la Zona Hotelera de este destino turístico. El incidente, que estuvo a punto de culminar en una tragedia mayor dentro del ecosistema lagunar, ocurrió justo a un costado del conocido restaurante Lorenzillo's.

​De acuerdo con los primeros reportes e información recabada en el sitio, el conductor de un exclusivo vehículo deportivo de la marca Jaguar transitaba a exceso de velocidad sobre la concurrida vía.

Noticia Destacada Motociclista derrapa por pavimento mojado y se estrella contra dos autos en Cancún

Al momento de aproximarse e ingresar a una pronunciada curva, la velocidad desmedida provocó que el automovilista perdiera por completo el control de la unidad de lujo, proyectándose directamente hacia el acotamiento e impactando de manera brutal por la parte trasera a una camioneta Hyundai Creta, color blanco, la cual se encontraba debidamente estacionada en el paradero del área.

​Debido a la extrema fuerza del choque, ambos vehículos salieron proyectados en distintas direcciones. El automóvil deportivo salió despedazando la cinta de rodamiento y se internó entre la tupida vegetación del manglar, quedando a escasos metros de sumergirse en las aguas de la laguna Nichupté; únicamente el tronco de un árbol frenó su descontrolada marcha.

Por su parte, la camioneta Creta salió disparada tras el embate y quedó montada sobre la banqueta, también al borde de salirse por completo de la vía.

​Testigos presenciales, entre ellos automovilistas y peatones que transitaban por el lugar a esa hora de la mañana, alertaron de inmediato a la línea de emergencias 911 solicitando la presencia de las autoridades y asistencias médicas. Minutos después, paramédicos arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los involucrados. Afortunadamente, y pese a lo impactante de la escena, no se requirió el traslado de ninguna persona a un hospital, ya que los ocupantes únicamente resultaron policontundidos y con golpes leves.

Noticia Destacada Repartidor de agua resulta gravemente lesionado en accidente vial en la avenida López Portillo de Cancún

​Al lugar se desplazaron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal y del Cuerpo de Bomberos, quienes abanderaron la zona para evitar otro percance vial. Ambos conductores solicitaron la presencia de sus aseguradoras para el deslinde de pagos, mientras los agentes viales realizaban el peritaje correspondiente.

Posteriormente, con el apoyo de una grúa, se realizaron intensas maniobras para rescatar el vehículo deportivo del manglar y remitir ambas unidades accidentadas al corralón municipal.