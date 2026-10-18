Elementos de la FGE realizan operativo en departamento del Fraccionamiento Infonavit de la Supermanzana 96 en Cancún

Una fuerte movilización de elementos de la Fiscalía General del Estado se registró entre la tarde y noche de este domingo en un operativo de cateo en un departamento del fraccionamiento Infonavit, en la Supermanzana 96.

Los agentes arribaron a un departamento en el tercer nivel del edificio que se encuentra en la calle 20, en la esquina con la avenida Chac Mool, alrededor de las 18:00 horas para iniciar la revisión con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina Armada de México, Policía Estatal y Policía Municipal.

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Las primeras versiones indicaron que los agentes realizaron el operativo de cateo por una investigación por el delito de trata de personas, luego de la detención de un abogado relacionado presuntamente con este ilícito.

El departamento que fue cateado es aparentemente propiedad del abogado detenido, sin que se haya dado a conocer si se encontró alguna evidencia de actividades ilícitas.